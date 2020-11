Feyenoord boekt in tam duel zege op FC Groningen

Met volle moed en zelfvertrouwen begon Feyenoord na de 3-1 zege van afgelopen donderdag in de Europa League tegen CSKA Moskou aan de wedstrijd tegen FC Groningen. Wat opviel bij de Rotterdammers was dat niet Justin Bijlow, maar Nick Marsman als doelman uit de catacombe kwam lopen. Bijlow, die voor het eerst onderdeel uitmaakte van de Oranje-selectie, raakte tijdens de warming-up geblesseerd.

Nick Marsman moest op de valreep de geblesseerde Justin Bijlow vervangen onder de lat bij Feyenoord. Ⓒ ANP/HH

Marsman hoefde in de eerste helft niet echt in actie te komen, al zag de doelman nog wel een verwoestend schot boven zijn hoofd op de lat uiteen spatten, via de voet van Groningen-spits Remco Balk.

De bezoekers voerden de boventoon in De Kuip. Sterker nog, Feyenoord kon tot vlak voor rust geen enkel schot tussen de palen krijgen. Die keer dat de Rotterdammers wel gevaarlijk voor het doel verschenen was het echter meteen raak, via Mark Diemers. De VAR gooide echter roet in het eten. Terwijl Diemers de bal richting het doel schoot, hinderde Bryan Linssen - ook nog eens in buitenspelpositie - doelman Sergio Padt, die daardoor geen poging kon ondernemen om de inzet van Diemers te stoppen. Danny Makkelie kende het doelpunt in eerste instantie gewoon toe, maar werd naar de kant geroepen om de beelden te bekijken en stemde niet veel later in met het besluit van de VAR: geen doelpunt. Stand bij rust was 0-0.

Mark Diemers dacht de openingstreffer voor zijn rekening te hebben genomen, maar zijn goal werd later afgekeurd. Ⓒ ANP/HH

Vijf minuten na rust sloeg Feyenoord opnieuw toe en kwam het officieus voor de tweede keer op voorsprong. Lutsharel Geetruida, die donderdag ook al trefzeker was tegen de Russen, kopte de corner van Steven Berghuis knap binnen. Dit keer werd het doelpunt wel geldig verklaard.

Na de openingstreffer gebeurde er vrij weinig in De Kuip. Feyenoord en Groningen, die trainer Danny Buijs wegens trieste familie-omstandigheden moest missen, waren gelijkwaardig aan elkaar, met als gevolg dat er de grote kansen die werden gecreëerd op één hand te tellen waren. Ridgeciano Haps - weer door trainer Dick Advocaat geposteerd als linksbuiten - zette Padt nog aan het werk en Tyrell Malacia schoot een tiental minuten later hard op de paal. Een kwartier voor tijd kopte Joao Teixera vanuit een hoekschop bijna raak, maar zijn inzet werd van de lijn gekeerd door nota bene Mohamed El Hankouri, die de gehele jeugdopleiding van de Rotterdammers doorliep en vorige zomer definitief de overstap maakte naar het noorden des lands.

Lutsharel Geertruida knikt Feyenoord op voorsprong tegen FC Groningen. Ⓒ ANP/HH

Een kleine tien minuten voor het eindsignaal besliste Feyenoord de wedstrijd. Haps kreeg een vrije kans om de bal in het doel te lopen, maar werd ondersteboven gelopen door Damil Dankerlui. Makkelie wees terecht naar de stip en toonde Dankerlui een rode kaart. Vervolgens schoot Berghuis de strafschop onhoudbaar in de winkelhaak.

Met de zege op FC Groningen gaat Feyenoord de interlandbreak in met een positief resultaat. Uit de eerste acht wedstrijden van het seizoen hebben de Rotterdammers 18 punten verzameld en staan ze op de derde plaats achter Ajax en Vitesse.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie.