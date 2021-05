FC Utrecht heeft haast en geeft geraamte snel vorm

Voetbal

Manchester City voor het eerst in finale Champions League

Pep Guardiola is na tien jaar terug in de Champions League-finale. De Catalaan, die met FC Barcelona tweemaal de grootste prijs in het clubvoetbal won, hoopt dit kunstje nu te herhalen met Manchester City, dat ook in de tweede halve finale-wedstrijd te sterk was voor Paris Saint-Germain (2-0). De gr...