Sport Kort: Chelsea moet Pulisic tot midden februari missen

Voetbal: Chelsea moet Pulisic tot midden februari missen

00.28 uur: Chelsea kan waarschijnlijk tot midden februari niet beschikken over Christian Pulisic. De Amerikaanse international was geblesseerd uitgevallen in het duel met Brighton & Hove Albion op 1 januari (1-1) en is sindsdien niet meer in actie gekomen. Pulisic heeft last van een spierblessure in het bovenbeen.

De 21-jarige voetballer mist in ieder geval de wedstrijd van zaterdag tegen Newcastle United en dinsdag tegen Arsenal. Hij ontbreekt ook in het duel in de FA Cup tegen Hull City op 25 januari. Chelsea-coach Frank Lampard hoopt dat de pauze tussen de wedstrijden tegen Leicester City op 1 februari en Manchester United op 17 februari Pulisic voldoende tijd geeft om weer fit te worden.

Pulisic maakte dit seizoen zes doelpunten voor Chelsea waarvan vijf in de competitie. Chelsea staat vierde in de Premier League met 22 punten minder dan koploper Liverpool.