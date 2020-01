Sport Kort: Italiaan Anastasi (71) overleden

Voetbal: Italiaans Europees kampioen (71) overleden

14.25 uur: De Italiaan Pietro Anastasi is op 71-jarige leeftijd overleden. „Een onvergetelijke kampioen, een van onze symbolen in de jaren 70”, meldde Juventus, de club waarmee hij drie keer landskampioen werd. Anastasi maakte ook deel uit van het team dat in 1973 de finale van de Europa Cup 1, de voorloper van de Champions League, verloor van Ajax.

Als international had hij een hoofdrol bij het EK van 1968. In de finale tegen Joegoslavië maakte hij de Italiaanse treffer. Na de 1-1 volgde een replay. Opnieuw in Rome werd het 2-0 en Anastasi was ook ditmaal goed voor een treffer. In totaal kwam hij tot 25 interlands waarin hij acht keer scoorde. Bij Anastasi werd twee jaar geleden kanker geconstateerd.

Andrei Rublev Ⓒ AFP

Tennis: Rublev staat al op twee toernooizeges in 2020

11.18 uur: Andrei Rublev heeft zijn tweede toernooizege in 2020 al op zak. De Rus versloeg in de finale van het ATP-toernooi van Adelaide de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris in twee sets. De cijfers waren overtuigend: 6-3 6-0.

Vorige week won Rublev, opgeklommen naar plaats 18 op de wereldranglijst, al in Doha. Daar was hij in de finale te sterk voor de Fransman Corentin Moutet. In Adelaide pakte de 21-jarige Rus zijn vierde toernooizege nadat hij eerder al de beste was in Umag (2017) en Moskou (2019). Voor Harris (22) was het zijn eerste finale ooit in een ATP-toernooi. Op de Australian Open begint Rublev tegen de Australiër Christopher O’Connell.

Tennis: goed gevoel bij Barty

09.07 uur: De tennissters Ashleigh Barty en Elena Ribakina reizen met een goed gevoel naar Melbourne, waar maandag de Australian Open beginnen. Barty, de Australische nummer 1 van de wereld, won zaterdag de finale van het WTA-toernooi van Adelaide. Kort daarvoor had de Kazachse Ribakina zich laten kronen tot winnares van het toernooi van Hobart.

Barty, die er de week ervoor in Brisbane nog in de eerste ronde uitvloog, was in Adelaide in de finale te sterk voor de Oekraïense Dajana Jastremska: 6-2 en 7-5. Het betekende de achtste toernooizege voor de 23-jarige Australische, die in Melbourne in de eerste ronde opnieuw een Oekraïense tennisster treft: Lesia Tsoerenko.

Voor Ribakina betekende de winst in Hobart haar tweede toernooizege. Vorig jaar won de 20-jarige tennisster uit Kazachstan al het toernooi van Boekarest. In Hobart versloeg Ribakina in de finale de tien jaar oudere Chinese Zhang Shuai in twee sets: 7-6 (7) en 6-3. Een week eerder bereikte ze in Shenzhen ook al de finale, waarin ze verloor van de Russische Ekaterina Alexandrova. Ribakina begint de Australian Open met een partij tegen de Amerikaanse Bernarda Pera.

Ashleigh Barty viert haar eindzege in Adelaide. Ⓒ EPA

Hockey: coach Cox stopt bij Kampong

08.36 uur: Alexander Cox neemt aan het einde van het seizoen afscheid als coach van de hockeyers van Kampong. Dat heeft Cox het bestuur van de Utrechtse club laten weten. Onder zijn leiding veroverde Kampong twee keer de landstitel, in 2017 en 2018. In 2016 won Cox met zijn team de Euro Hockey League.

„Het is een ontzettend moeilijke beslissing geweest. Als speler en direct daarna als coach staat het hockey voor mij meer dan dertig jaar centraal in mijn leven. Ik ben in de bevoorrechte positie dat ik van mijn passie ook mijn werk heb kunnen maken. Maar op dit moment heb ik de behoefte om een andere maatschappelijke richting te kiezen”, aldus Cox.

„Kampong is al meer dan vijf jaar een van de toonaangevende teams in Nederland”, stelt voorzitter Dennis de Breij. „Het beeld van Kampong als tactische vechtmachine is vooral de verdienste van Alexander. Hij stak zijn nek uit en gaf het team en daarmee Kampong smoel. Hij heeft een ongelooflijke prestatie geleverd.”

Ugo Humbert kroont zich voor de eerste keer in zijn carrière tot winnaar van een ATP-toernooi. Ⓒ AFP

Tennis: eerste zege voor Humbert

08.02 uur: Voor de Franse tennisser Ugo Humbert is het jaar goed begonnen. De nummer 27 van de wereld veroverde zaterdag in Auckland zijn eerste ATP-titel. Humbert was in de finale te sterk voor zijn landgenoot Benoît Paire. Het was een zege in drie sets: 7-6 (2) 3-6 en 7-6 (5).

Humbert (21) stond voor het eerst in een ATP-finale. Voor zijn negen jaar oudere landgenoot was het al zijn negende finale op het hoogste niveau. Paire won er daarvan drie: in Bastad 2015 en vorig jaar op de toernooien van Marrakech en Lyon.

Christian Pulisic Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Chelsea moet Pulisic tot midden februari missen

00.28 uur: Chelsea kan waarschijnlijk tot midden februari niet beschikken over Christian Pulisic. De Amerikaanse international was geblesseerd uitgevallen in het duel met Brighton & Hove Albion op 1 januari (1-1) en is sindsdien niet meer in actie gekomen. Pulisic heeft last van een spierblessure in het bovenbeen.

De 21-jarige voetballer mist in ieder geval de wedstrijd van zaterdag tegen Newcastle United en dinsdag tegen Arsenal. Hij ontbreekt ook in het duel in de FA Cup tegen Hull City op 25 januari. Chelsea-coach Frank Lampard hoopt dat de pauze tussen de wedstrijden tegen Leicester City op 1 februari en Manchester United op 17 februari Pulisic voldoende tijd geeft om weer fit te worden.

Pulisic maakte dit seizoen zes doelpunten voor Chelsea waarvan vijf in de competitie. Chelsea staat vierde in de Premier League met 22 punten minder dan koploper Liverpool.

Basketbal: zege voor Toronto Raptors in NBA

07.09 uur: Toronto Raptors heeft in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA een ruime zege geboekt op Washington Wizards. De titelverdediger had in Norman Powell de topschutter met 28 punten. Het duel eindigde in 140-111.

Voor Powell was het zijn hoogste score tot nu toe. In oktober waren de Raptors al eens goed voor meer dan 140 punten tegen de Wizards, maar toen gebeurde dat wel mede dankzij de extra tijd. Met de 27e zege van het seizoen blijven de Raptors op de vierde plaats in de Eastern Conference, waarin Milwaukee Bucks met tien overwinningen meer ruim aan de leiding staat.

Miami Heat verstevigde zijn tweede plaats met een 115-108-zege bij Oklahoma City Thunder. Miami heeft nu in uitduels elf overwinningen geboekt tegenover net zo veel nederlagen. Thuis is de ploeg vrijwel onverslaanbaar: achttien overwinningen tegen één nederlaag.