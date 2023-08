Ook Toto Wolff zegt: ‘Max Verstappen van andere planeet’

ZANDVOORT - Wie of wat kan Max Verstappen zondag nog stoppen in Zandvoort, of überhaupt de rest van het seizoen, behoudens een persoonlijke fout of technisch malheur? Niets of niemand, zo lijkt het. ,,Hij is van een andere planeet”, zegt Mercedes-teambaas Toto Wolff bijvoorbeeld.

Max Verstappen kan breeduit lachen na zijn veroverde pole in Zandvoort. Ⓒ ANP/HH