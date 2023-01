Cristiano Ronaldo wordt dinsdag aan fans Al-Nassr voorgesteld

Vorige week ondertekende de 37-jarige Portugees een contract tot medio 2025 bij Al-Nassr, dat hem jaarlijks zo’n 200 miljoen euro zal opleveren. Het maakte een einde aan wekenlange speculaties, nadat CR7 in november, vlak voor de start van het WK in Qatar, een vertrek had geforceerd bij Manchester United. Na een bijzonder kritisch interview van Ronaldo liet Manchester United het contract van de grootverdiener ontbinden. De Portugees zei in het tv-programma Piers Morgan Uncensored onder meer dat hij zich verraden voelt door de Engelse club en dat trainer Erik ten Hag hem wilde provoceren. Ronaldo kreeg in de eerste maanden van dit seizoen weinig speeltijd van de nieuwe Nederlandse trainer.

De Portugees brak zo’n twintig jaar geleden in eigen land door bij Sporting Lissabon en verhuisde in 2003 naar Manchester United. Zes jaar en vele prijzen later stapte Ronaldo over naar Real Madrid, waarmee hij onder meer vier keer de Champions League won. Hij is met 140 doelpunten de topscorer aller tijden van dat toernooi. Van 2018 tot 2021 voetbalde Ronaldo voor Juventus, waarna hij naar Manchester terugkeerde. Dit seizoen belandde de wereldster onder Ten Hag op de bank, waarna Ronaldo een vertrek forceerde.

Huilend van het veld

Op het afgelopen WK in Qatar bleef Ronaldo met Portugal steken in de kwartfinales. De aanvaller raakte ook in de nationale ploeg tijdens het toernooi zijn basisplaats kwijt en verliet huilend het veld na de nederlaag tegen Marokko (0-1). Met 118 doelpunten voor Portugal is Ronaldo wereldwijd de speler met de meeste interlandgoals.

Bekende spelers bij Al-Nassr zijn de Colombiaanse doelman David Ospina, de Braziliaanse middenvelders Luiz Gustavo en Anderson Talisca, en de Kameroense aanvaller Vincent Aboubakar. De Fransman Rudi Garcia is er trainer. De club veroverde negen landstitels, de laatste daarvan in 2019. In 1995 was Al-Nassr runner-up in de Aziatische Champions League, in 1998 won het de Beker voor Bekerwinnaars.

