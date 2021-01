John van den Brom wint eindelijk weer eens met Racing Genk

Paul Onuachu (m) maakte kort voor en kort na de pauze de eerste twee doelpunten voor Genk Ⓒ HH/ANP

GENK - John van den Brom heeft in de Belgische voetbalcompetitie met Racing Genk eindelijk weer gewonnen. De Nederlandse trainer zag zijn elftal Zulte Waregem met 3-2 verslaan. Genk nam daarmee de tweede plaats weer over van Antwerp. De achterstand op koploper Club Brugge, dat donderdag pas in actie komt, is 9 punten.