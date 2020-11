Zlatan Ibrahimovic haalt uit naar EA Sports: ’Tijd om dit te onderzoeken’

Op Twitter spuwt de veelscorende spits van AC Milan zijn gal over de gang van zaken. „Naar mijn weten ben ik geen lid van FIFPro (de internationale vakbond voor voetbalprofs), en mocht ik dat wel zijn, dan is dat gebeurd zonder dat ik me daar bewust van ben geweest en via een vreemde constructie”, laat de 39-jarige Zweed weten. „Ik weet zeker dat ik FIFA.com of FIFPro nooit toestemming heb gegeven om geld te verdienen over mijn rug.”

„Er is iemand die al jaren profiteert van mijn naam en gezicht zonder dat daar een overeenstemming over bestaat. Tijd om dit te onderzoeken”, belooft de beresterke centrumspits.

Ibraimovic ligt er naar verwachting een dag of tien uit met een dijbeenblessure. De oud-Ajacied mist daardoor in elk geval de uitwedstrijd donderdag tegen Lille in de Europa League en de competitiewedstrijd tegen Fiorentina. Ook het duel met Celtic in de Europa League op 3 december komt waarschijnlijk nog te vroeg voor hem.

Ibrahimovic blonk zondagavond uit in de gewonnen uitwedstrijd tegen Napoli (1-3). Hij scoorde twee keer en bracht daarmee zijn competitietotaal op tien treffers. Vlak voor het eindsignaal moest de oud-Ajacied echter met een blessure van het veld.