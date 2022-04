Dylan Teuns voorkomt zesde triomf Alejandro Valverde in Waalse Pijl

Tot kilometer voor de streep leidde een groep van acht man, maar eigenlijk was de hele tijd al duidelijk dat de mannen aan kop het niet zouden redden. Op een kilometer of 10 van de streep werden de vluchters ingerekend door de grote groep.

Cofidis besloot tot een gezamenlijke aanval met drie man. Rémy Rochas ging er alleen vandoor, maar werd voorbijgereden door Søren Kragh Andersen van Team DSM en Quick Step-renner Mauri Vansevenant. Maar met het jagende peloton achter zich aan redden de Deen en De Belg het niet.

"Ik ben nog nooit zo sterk geweest in het voorjaar"

Teuns ging op 250 meter van de top aan. Alleen Valverde kon de Belg volgen. De Spanjaard slaagde erin naast Teuns te komen, maar in de laatste meters van de steile klim reed de Belg weer weg bij de vijfvoudig winnaar. „Ik heb hier geen woorden voor, hier heb ik stiekem altijd van gedroomd”, sprak de 30-jarige Teuns, renner van Bahrain-Victorious.

„Ik ben nog nooit zo sterk geweest in het voorjaar”, zei de Belg, die zesde werd in de Ronde van Vlaanderen, tiende in de Amstel Gold Race en achtste in de Brabantse Pijl. „In de zomer ben ik altijd goed, maar in het voorjaar ben ik soms super en soms minder. Nu presteer ik heel constant. Gisteren was het vijf jaar geleden dat ik derde werd in de Waalse Pijl. Ik ben er altijd in blijven geloven dat het op een dag nog eens zou lukken om deze wedstrijd te winnen.”

Alaphilippe en Valverde

Julian Alaphilippe bleek vorig jaar de sterkste. De Fransman is sowieso een liefhebber van de koers in België, want ook in 2018 en 2019 kwam hij als winnaar over de finish.Van 2014 tot en 2017 bleek Valverde, die ook in 2006 zegevierde, superieur. De Spanjaard - komende maandag wordt hij 42 - was er ook woensdag bij, maar greep dus net mis.

Joop Zoetemelk was in 1976 de eerste en enige Nederlandse winnaar van de heuvelklassieker die in 1936 voor de eerste keer op het programma stond.

De Waalse Pijl geldt als belangrijke voorbereidingskoers op Luik-Bastenaken-Luik, traditioneel de laatste van de grote voorjaarsklassiekers.