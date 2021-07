Denise Kielholtz leidt discutabel verlies in titelgevecht

Voorafgaand aan het gevecht was er bij de 32-jarige Kielholtz geen spoor van twijfel te bekennen. Na een uitstekend trainingskamp was ze er helemaal klaar voor. „Ik ben nu sterker, explosiever en kan langer mee. Ik voel me in alle opzichten scherper. Mijn spiermassa is met twee kilo toegenomen.”

In de Mohegan Sun Arena in het Amerikaanse Uncasville (Connecticut) begon Kielholtz uitstekend aan haar partij tegen Braziliaanse titelverdedigster. Met een aantal succesvolle combinaties trok ze de eerste ronde naar zich toe. In het vervolg van het gevecht kwam Velaquez beter in de partij, maar bleef de Nederlandse ook haar stoten goed uitdelen.

Het werd een bloedstollend gevecht waarin de jury uiteindelijk duidelijkheid moest verschaffen. Twee van de juryleden wezen nipt Velasquez (48-47) aan als winnaar, terwijl één jurylid de overwinning aan de Nederlandse toewees (48-47). Het was echter niet genoeg voor Kielholtz die dus op een haar na haar wereldtitel misliep.

Kenners stelden na afloop dat Kielholtz was bestolen. De statistieken waren ook grotendeels in haar voordeel. Het enige positieve is dat Kielholtz nu aanspraak mag maken op een directe rematch, waarin ze wraak kan nemen.

De Nederlandse kwam na afloop in tranen en met een blauw gezicht op de persconferentie. „Ze zeggen altijd: laat het niet uitkomen op jurypunten”, vertelde Kielholtz aan MMA Junkie. „Ik neem niemand iets kwalijk. Ik verwijt mezelf alleen dat ik niet meer heb gedaan en ik weet dat ik meer kan, dus dat is gewoon teleurstellend voor mezelf. De juryleden doen hun werk en in hun ogen ben ik vanavond niet de kampioen, maar in de toekomst zal ik dat zeker zijn.”