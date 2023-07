PSV bevestigt komst Pepi: ’Ook transfer voor de toekomst’

Pepi speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor FC Groningen. Ondanks dat de noorderlingen degradeerden, was de Amerikaan uit El Paso in Texas op schot: hij nam 12 van de 31 competitiedoelpunten voor zijn rekening. Directeur Voetbalzaken Earnest Stewart is blij dat Pepi heeft gekozen voor PSV. „Ricardo heeft de eigenschappen die wij zoeken in een aanvaller, de eigenschappen van een PSV’er. Hij heeft op meerdere plekken bewezen een doelpuntenmaker te zijn en daar werkt hij super hard voor. Het zegt genoeg dat hij bij FC Groningen zo’n groot deel van de goals voor zijn rekening nam.”

Met de komst van Pepi heeft hoofdcoach Peter Bosz meerdere opties in de punt van de aanval. „Met Luuk de Jong hebben we de beste kopper van Nederland, maar gezien de hoeveelheid wedstrijden die je speelt, wil je op elke positie dubbel bezet zijn. Ricardo is nog erg jong dus is ook een transfer voor de toekomst”, aldus Stewart, die op korte termijn ook de komst van Noa Lang wil afronden en druk doende is Thomas Beelen (PEC Zwolle) aan te trekken.

„Ik heb een lange weg afgelegd om speler van deze club te zijn”, laat Pepi weten in een eerste reactie. „Eindelijk ben ik hier. Ik ben enorm blij en opgewonden om bij zo’n geweldige en grote club aan de slag te gaan. Ik ben er klaar voor om aan het werk te gaan. Ik ben een harde werker, ook in het spel zonder bal. Ik ga door het vuur voor mijn medespelers. Ik houd ervan om druk op de verdediging te zetten. En aan de bal wil ik als aanvaller natuurlijk de bal dichtbij de zestien hebben, zodat ik goals kan maken.”

De Amerikaans international zette al snel zijn zinnen op een vervolg van zijn carrière bij PSV. „Ik denk dat dit de beste keuze voor me is. Als je kijkt naar de club PSV dan is dat een droom die uitkomt voor me. Het is een club met een echte winnaarsmentaliteit, een club die prijzen wil pakken. En ik heb het gevoel, dat mijn mentaliteit goed aansluit bij die van de club. Het was tijd voor mij om de volgende stap te zetten en ik denk dat dit de perfecte club daarvoor is.”