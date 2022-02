Ajax schrijft Mo Ihattaren en Brian Brobbey in voor Champions League

Vorig jaar vergat Ajax om spits Sébastien Haller na diens komst in de winter in te schrijven voor de Europa League. Door die administratieve fout van de Amsterdamse club kon Haller toen tot aan de zomer niet in actie komen in de Europese wedstrijden.

Ihattaren kwam afgelopen transferperiode voor een jaar op huurbasis over van Juventus. De 19-jarige middenvelder sluit in eerste instantie aan bij Jong Ajax om aan zijn fitheid te werken. Ten Hag zei vrijdag niet te verwachten dat de oud-speler van PSV snel aansluit bij het eerste elftal. „Hij is niet fit en dat gaat ook nog wel even duren. We moeten hem met rust laten en zijn ding laten doen. Het is nu aan hem. Hij kan op termijn een goede speler voor ons worden.”

Brobbey

Ajax huurde Brobbey afgelopen maand van RB Leipzig, de Duitse club waarvoor de 20-jarige spits Amsterdam afgelopen zomer transfervrij verliet. In de competitiewedstrijd tegen PSV raakte Brobbey geblesseerd aan een knie, waardoor hij in ieder geval de komende weken niet kan spelen. Sinds zijn terugkeer scoorde Brobbey in twee Eredivisiewedstrijden drie keer.

Ajax speelt in de achtste finales van de Champions League op 23 februari eerst uit tegen Benfica. Op 15 maart is de return in Amsterdam.

