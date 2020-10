Heerenveen wint ruim van negental Emmen

Voor Heerenveen, dat tien punten uit de eerste vier duels had gepakt, waren Henk Veerman en Benjamin Nygren in de eerste helft trefzeker. Na de rust scoorde Rodney Kongolo en maakte Veerman zijn tweede.

Twee goals in drie minuten

De thuisploeg begon slordig, maar Emmen liet het na om die fouten af te straffen. Na een snelle aanval stond de thuisploeg ineens met 1-0 voor. Een pass van Mitchell van Bergen bereikte Henk Veerman niet, de tweede poging via Nygren wel. De spits schoot de bal langs doelman Dennis Telgenkamp. Drie minuten later was het 2-0. Nygren kapte zichzelf vrij en schoot ongehinderd binnen. Heerenveen liet kansen om verder uit te lopen daarna onbenut.

FC Emmen maakte het zichzelf in de tweede helft nog lastiger. Simon Tibbling moest in de 52e minuut van het veld na zijn tweede gele kaart voor een tackle op Joey Veerman. Kongolo verlengde een schot van Van Bergen subtiel voor de 3-0. Henk Veerman, bezig aan zijn honderdste wedstrijd in de Eredivisie voor Heerenveen, maakte er nog 4-0 van.

Emmen beëindigde het duel met negen man na rood voor Nikolai Laursen wegens een charge op Pawel Bochniewicz.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie