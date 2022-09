Derde doelpuntenloze remise voor Heerenveen

Het duurde lang voordat er echt kansen ontstonden in Heerenveen. Na een paar kleine prikjes van de bezoekers waren Friezen het meest dreigend. Jasper Cillessen werd getest door onder meer Milan van Ewijk, maar hij capituleerde niet. Thom Haye dacht even later wel de openingstreffer te maken, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Verder schoten Amin Sarr en Sydney van Hooijdonk nipt naast.

NEC testte pas na rust voor het eerst de in de voorselectie van Oranje zittende Andries Noppert. De doelman had een prachtige save in huis op een schot van Elayis Tavsan richting de kruising. Het liep een stuk minder bij de Friezen en dat leidde tot een volledig mis getimede ingreep van Tibor Halilovic. De middenvelder kreeg rood en mist daardoor sowieso de uitwedstrijd tegen Ajax van volgende week.

NEC kon gaan jagen op de winnen treffer en kreeg via Landry Dimata een grote kans, maar hij kopte naast. Ook een mislukte omhaal in de slotseconden haalde niks uit.

