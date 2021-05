Sport Kort: zege Lorena Wiebes in Ronde van Thüringen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielersport: Wiebes wint tweede rit in Ronde van Thüringen

19:14 uur Wielrenster Lorena Wiebes heeft de tweede etappe in de Ronde van Thüringen op haar naam geschreven. De sprintster van Team DSM was de snelste in een rit van 125 kilometer met start en finish in Gera. Ze bleef de Deense Emma Norsgaard en de Luxemburgse Christine Majerus met grote afstand voor.

Norsgaard, die de eerste rit had gewonnen, blijft de leidster in het algemeen klassement. De Ronde van Thüringen duurt tot en met zondag.

Het is voor Wiebes de vierde ritzege van 2021. Ze won eerder onder meer de Scheldeprijs.

Zorg om afgelasting Spelen geen item bij sportbonden

15.55 uur: Terwijl de Japanse krant Asahi Shimbum woensdag opriep de Olympische Spelen van Tokio vanwege de coronasituatie in Japan af te gelasten, gaan de voorbereidingen van Nederlandse sporters gewoon door. „Wat kun je ermee, als sportbond?”, zegt Ad Roskam, technisch directeur van de Atletiekunie. „De signalen die ik krijg vanuit NOC*NSF of het IOC wijzen niet op een afgelasting”, stelt Thorwald Veneberg, algemeen directeur van wielerbond KNWU. „Van sporters hoor ik amper bezorgde geluiden.”

Asahi Shimbun, een van de zestig officiële binnenlandse partners van de Spelen in Tokio, vindt de risico’s voor de publieke veiligheid en de druk die de Spelen op de zorg leggen vanwege corona te groot. Het artikel werd volop gedeeld, waarschijnlijk door bezorgde tegenstanders van de Spelen. Enquêtes wijzen ook uit dat steeds meer Japanners vanwege een toename van het aantal coronabesmettingen het doorgaan van de Spelen eigenlijk niet meer zien zitten.

„Maar of dat nou voor de meeste Japanners geldt weet ik niet. Het is vaak de zwijgende meerderheid die je niet hoort”, stelt Veneberg, wiens bond met veel medaillekandidaten naar Tokio hoopt af te reizen. „Ik denk ook dat de tegenstanders van het doorgaan van de Spelen zich niet bewust zijn van de consequenties, financieel met name.”

Volleybal: Nederlandse vrouwen in vijfsetter ten onder tegen Duitsland

13.11 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben woensdag hun tweede duel in de Nations League verloren. De Duitse ploeg was in vijf sets net te sterk voor het team van bondscoach Avital Selinger: 18-25 25-18 28-30 25-23 15-12.

De volleybalsters spelen gedurende vier weken in totaal vijftien wedstrijden uit de Nations League in het Italiaanse Rimini, waar ze in een ’bubbel’ zitten vanwege de coronamaatregelen. Vaste krachten als Laura Dijkema, Maret Grothues, Yvon Beliën en Nicole Koolhaas slaan de Nations League over en sluiten zich pas later aan bij Oranje.

Dinsdag had Nederland het openingsduel met België met 3-0 gewonnen, donderdag is Rusland de volgende tegenstander. De Russinnen waren op de openingsdag met 3-0 duidelijk te sterk voor Duitsland.

Wielrennen: Ritwinnaar Campenaerts niet meer van start in Giro

11.05 uur: De Belgische wielrenner Victor Campenaerts gaat woensdag niet meer van start in de zeventiende etappe van de Ronde van Italië. Dat heeft zijn team Qhubeka Assos gemeld. Campenaerts, die zondag nog de vijftiende etappe won door de Nederlander Oscar Riesebeek in de sprint te verslaan, heeft last van een beenblessure.

Campenaerts (29) kreeg pijn in de rechterknie tijdens de zestiende rit, die de renners maandag in koude en natte omstandigheden moesten afwerken. De Belg bereikte nog wel de finish, maar komt na de rustdag van dinsdag niet meer in actie. „De medische staf van het team heeft besloten dat hij zich moet terugtrekken om het risico op verdere verergering van de blessure te verkleinen”, meldt de ploeg.

Basketbal: Brooklyn Nets veel te sterk voor Boston Celtics

07.37: Brooklyn Nets heeft in de play-offs van de Amerikaanse professionele basketbalcompetitie NBA gewonnen van Boston Celtics. Het werd 130-108, in een duel waarin de Nets op een gegeven moment een verschil van 33 punten realiseerden. De stand tussen de twee is nu 2-0.

Kevin Durant, Kyrie Irving en James Harden waren als gebruikelijk de sterspelers bij Brooklyn Nets. Joe Harris droeg er met enkele driepunters aan bij dat de club al vroeg afstand nam. Boston Celtics wist het verschil nooit meer weg te werken. Na het eerste kwart was het al 40-26, halverwege 71-47.

„In de openingsfase hebben we het verschil gemaakt”, zei Durant. „Dat was voor een groot deel de verdienste van Joe. Door zijn goede spel konden we de tegenstander aanvankelijk min of meer wegspelen.” Durant zelfs was goed voor 26 punten, 8 rebounds en 5 assist.

Algemeen: Officiële sponsor Olympische Spelen roept op tot afgelasting

07.00 uur: De Japanse krant Asahi Shimbun, een officiële partner van de Olympische Spelen in Tokio, heeft woensdag in een artikel opgeroepen om het sportevenement deze zomer af te gelasten. Volgens de krant zijn de risico’s voor de publieke veiligheid en de druk die de Spelen op de zorg leggen vanwege de coronapandemie te groot.

„Wij vragen premier Yoshihide Suga om de situatie rustig en objectief te beoordelen en te beslissen om het evenement voor deze zomer niet door te laten gaan”, staat in het artikel met de kop „Beslissing om af te gelasten.” Woensdagochtend (lokale tijd) was de kop van het artikel al meer dan 21.000 keer getweet.

In een groot deel van Japan, waaronder in gaststad Tokio, geldt op dit moment de noodtoestand vanwege een toename in het aantal coronabesmettingen. Naar verwachting wordt de noodtoestand eind deze maand, minder dan twee maanden voor het begin van het sportevenement, opnieuw verlengd. Uit veel peilingen blijkt dat het merendeel van de Japanners niet wil dat de Olympische Spelen deze zomer doorgaan.