Elf jaar geleden: AZ verliest, maar wordt tóch kampioen

18/19 april 2009: AZ verliest kampioensduel, maar wordt tóch kampioen

AZ was dit seizoen volop in de race voor de derde landstitel in de clubhistorie, totdat de coronacrisis de competitie abrupt tot stilstand bracht. In 2009 verliest de Alkmaarse club op deze dag de kampioenswedstrijd tegen Vitesse (1-2), maar omdat de concurrenten FC Twente (1-0 tegen Feyenoord) en Ajax (6-2 tegen PSV) deze speelronde ook verliezen, kan de vlag toch uit in de Kaasstad.

Waar de eerste titel in 1981 op het conto van de gebroeders Molenaar van warenhuis Wastora kon worden geschreven, is nu Dirk Scheringa de grote aanjager van het AZ-succes. De suikeroom, die een jaar later in de bankencrisis ten onder gaat met zijn DSB-bank, heeft Louis van Gaal een topselectie in handen gegeven. Nadat AZ in 2007 op de laatste speeldag de titel nog door de vingers laat glippen en het seizoen 2007/2008 met een elfde plaats uitloopt op een grote deceptie, vallen in het kampioensjaar alle puzzelstukjes op zijn plek, waardoor Van Gaal door de voordeur kan vertrekken naar Bayern München.