Arne Slot verkozen tot Sportpersoonlijkheid van het Jaar

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten te vinden zijn.

Feyenoord-trainer Slot Sportpersoonlijkheid van het Jaar

21.16 uur: De Nederlandse sportpers heeft Arne Slot uitgeroepen tot de Sportpersoonlijkheid van het Jaar. De trainer van Feyenoord is de opvolger van Sarina Wiegman, de bondscoach van de Engelse voetbalsters.

„Je wint ook wel meer prijzen omdat je iets gewonnen hebt. Het heeft natuurlijk met het kampioenschap te maken. En alles wat daaruit voorkomt is leuk, zeker als de media daar ook nog een rol in spelen”, zei Slot (45) na het ontvangen van de prijs van de NSP, de Nederlandse Sport Pers.

„Ik zeg eigenlijk altijd wat ik ook tegen mijn spelers of vrouw zeg, ik heb eigenlijk niet zoveel te verbergen. De journalisten blijven overal maar een mening verkondigen, dus dat uurtje dat ik per week heb is dan ook de kans om de mensen ook een ander geluid te laten horen.”

Ook onder anderen Max Verstappen en Sven Kramer wonnen de prijs in het verleden.

Veel belangstelling Oranje-fans voor kaarten Team NL Huis Spelen

19.07 uur: Het Team NL Huis kan tijdens de komende Olympische en Paralympische Spelen in Parijs op veel belangstelling rekenen. Binnen vijf dagen hebben 10.000 Nederlandse huishoudens zich geregistreerd om vanaf 22 januari als eersten kaarten aan te schaffen. Dat meldt sportkoepel NOC*NSF.

Sportcentrum Papendal en NOC*NSF, die de huizen met ingang van 2024 zelf exploiteren zonder winstoogmerk, zeggen tevreden te zijn met de eerste resultaten. Sportfans konden zich vanaf afgelopen woensdag registreren.

Uit data van eerdere Holland Huizen tijdens Spelen blijkt dat de meeste mensen twee keer een bezoek brengen. Volgens de sportkoepel garandeert ook een aantal zakelijke arrangementen al een behoorlijk aantal bezoekers aan beide huizen.

Het Franse organiserend comité heeft NOC*NSF gemeld dat Nederland voorlopig op de vijfde plek staat wat betreft de aanschaf van toegangsbewijzen voor wedstrijden.

De Olympische Spelen in Parijs zijn van 26 juli tot 11 augustus, de Paralympische Spelen staan van 28 augustus tot 8 september op het programma.

Belgische atlete Thiam slaat indoorseizoen over met oog op Spelen

18.11 uur: De Belgische atlete Nafi Thiam slaat het volledige indoorseizoen over. Ze past daarmee ook voor de WK in Glasgow, begin maart. De tweevoudige olympisch kampioene zevenkamp wil zich helemaal op de Olympische Spelen in Parijs richten.

„We kregen redelijk wat vragen over Nafi’s intenties om indoor in actie te komen, en ondertussen kunnen we bevestigen dat die er niet zijn”, meldt het management aan het Belgische persbureau Belga. „Nafi is momenteel op trainingskamp in Zuid-Afrika en de trainingen gaan goed. Zoals eerder aangekondigd zijn de Spelen in Parijs haar hoofddoel dit jaar en is de voorbereiding er helemaal op gericht om daar op haar best te zijn.”

De 29-jarige Thiam, die het afgelopen zomerseizoen miste door een achillespeesblessure, is nog niet geplaatst voor Parijs. Ze moet in april of mei dus toch aan de start verschijnen van een zevenkamp, bijvoorbeeld in het Italiaanse Desenzano in april of het Oostenrijkse Götzis in mei.

Vorig jaar vestigde Thiam in Istanbul nog een wereldrecord vijfkamp bij de EK indoor, maar het jaar daarvoor sloeg ze de WK indoor, in Belgrado, ook al over.

Leverkusen-spits Boniface maanden uitgeschakeld na liesoperatie

17.13 uur: Spits Victor Boniface van Bayer Leverkusen moet deze week een liesoperatie ondergaan. Dat meldt de koploper van Duitsland in een update. De 23-jarige Nigeriaanse international kan waarschijnlijk pas begin april weer aansluiten bij de selectie.

Maandag meldde Boniface zich al af voor de Afrika Cup. De verwachting was toen dat hij zes weken zou zijn uitgeschakeld. De aanvaller onderging dinsdag een scan waaruit de ernst van de blessure bleek.

Boniface is bezig aan zijn eerste seizoen in Leverkusen. De clubtopscorer was al tien keer trefzeker in zestien competitiewedstrijden voor de club. De lijstaanvoerder hervat zaterdag de competitie met een uitwedstrijd bij FC Augsburg.

Liverpool komende weken zonder Alexander-Arnold, Van Dijk terug

16.06 uur: Liverpool heeft de komende weken niet de beschikking over Trent Alexander-Arnold. De 25-jarige verdediger kampt met een knieblessure. De koploper van Engeland kan woensdag voor het duel in de League Cup met Fulham wel weer een beroep doen op de van ziekte herstelde Virgil van Dijk.

Alexander-Arnold liep de blessure op tijdens de 2-0-zege bij Arsenal in de FA Cup van afgelopen zondag. „Trent heeft zijn knie overstrekt tijdens die wedstrijd”, zei de Nederlandse assistent Pepijn Lijnders op de website van de club. „Hij heeft een klein scheurtje in een gewrichtsband en heeft tijd nodig om te herstellen. Hij zal er een aantal weken uit zijn en dan zullen we zien.”

Lijnders bevestigde dat aanvoerder Van Dijk weer fit is, nadat hij het bekerduel met Arsenal had gemist door ziekte. „Virgil is terug. Hij heeft wat gerend gisteren en zag er weer goed uit, dus hij keert terug in de selectie”, aldus de assistent.

Japanse recordinternational Endo (43) stopt met voetballen

13.12 uur: Yasuhito Endo stopt met voetballen. De 43-jarige Japanner is met 152 interlands recordinternational aller tijden van zijn land. Endo gaat als trainer aan de slag bij Gamba Osaka, de club waar hij twee decennia voor speelde.

„Ik heb een heel lang en bevredigend leven als voetballer gehad”, aldus Endo in een videoboodschap. „Ik had nooit gedacht dat ik zo lang zou voetballen.”

Endo deed met Japan mee aan de WK’s van 2006, 2010 en 2014. In 2009 werd hij uitgeroepen tot beste voetballer van Azië.

Oud-winnaar Gaël Monfils doet mee aan tennistoernooi Rotterdam

12:15 uur Gaël Monfils doet volgende maand mee aan het ABN AMRO Open in Rotterdam. De 37-jarige Franse tennisser, die het toernooi in 2019 en 2020 won, krijgt een wildcard.

„Monfils heeft zich na een aantal maanden afwezigheid van de ATP Tour afgelopen jaar weer teruggevochten in de top 100. Ik ben ervan overtuigd dat hij het iedereen lastig kan maken. Met Gaël is spektakel gegarandeerd”, zegt toernooidirecteur Richard Krajicek, die eerder onder anderen Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Andrej Roeblev, Holger Rune en Felix Auger-Aliassime wist vast te leggen, in een persmededeling.

De 51e editie van het ABN AMRO Open, waar ook de Nederlanders Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp aan meedoen, is van 10 tot en met 18 februari.

Grizzlies rest van seizoen zonder sterspeler Ja Morant

07:56 uur Memphis Grizzlies kan de rest van dit basketbalseizoen in de NBA niet meer beschikken over Ja Morant. De sterspeler heeft een schouderblessure en moet zich laten opereren.

De blessure is een grote tegenvaller voor Morant, die eind december zijn rentree maakte na een schorsing van 25 wedstrijden. Hij kreeg die straf nadat hij in een video die rondging op social media zwaaide met een vuurwapen.

Zonder Morant was Memphis Grizzlies al bezig aan een tegenvallend seizoen. De club neemt in de Western Conference de dertiende plaats in.

Bennedict Mathurin leidt Pacers in slotseconde langs Celtics

07:39 uur De Indiana Pacers hebben in de NBA de uitwedstrijd tegen de Boston Celtics in de slotfase gewonnen. Bennedict Mathurin benutte in de laatste seconde van de wedstrijd twee vrije worpen: 133-131. Boston kreeg daarna via Luke Kornet nog de kans langszij te komen, maar de bal raakte de rand van de basket en stuiterde naar de zijkant.

Mathurin was met 26 punten de meest trefzekere speler aan de kant van de Pacers, waar Tyrese Haliburton een op het oog zware blessure opliep. Hij gleed uit en moest met hamstringproblemen van het veld worden geholpen.

Bij Boston Celtics blonk Jaylen Brown met 40 punten uit.