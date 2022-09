Ondanks val: WK-wegwedstrijd blijft optie voor Van Vleuten na elleboogbreukje

Een definitieve beslissing over haar deelname aan deze koers, die zaterdag wordt verreden, wordt pas later deze week genomen.

Bondscoach Loes Gunnewijk zal daarover overleg voeren met Van Vleuten en de bondsarts. "Annemiek mag met dit stabiele breukje fietsen, maar de vraag is uiteraard wel met hoeveel pijn dat gaat zijn. Dat gaan we komende dagen zien. We hopen dat Annemiek nog altijd kan starten, maar dat moet wel verantwoord zijn." Mocht Van Vleuten niet kunnen rijden, dan wordt er geen vervangster opgeroepen.

Harde smak tegen asfalt

Van Vleuten viel kort nadat de drie vrouwen het in de gemengde ploegentijdrit overnamen van de mannen. Ze was amper onderweg, toen er iets haperde bij haar fiets en ze de controle over het stuur kwijtraakte. Ze smakte hard tegen het asfalt en bleef zitten met een gehavende knie en bebloede elleboog. Hoe het precies kwam wist ze niet. "Ik was ineens mijn balans kwijt en raakte de rand van de weg. Daardoor klapte mijn band. Het heeft ook niet zoveel zin nu naar de oorzaak te zoeken. Het verandert niets aan mijn situatie."

Door alle tegenslag eindigde Oranje als vijfde in de gemengde koers.