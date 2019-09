Fatale crash werpt grauwsluier over zege Leclerc

Charles Leclerc eert zjn vriend Anthoine Hubert. Ⓒ BSR Agency

SPA-FRANCORCHAMPS - Als kind droomde Charles Leclerc van het winnen van een Formule 1-race. Nu het zover was, had die mijlpaal hem een extatisch gevoel moeten geven. Op Spa-Francorchamps voelde het in realiteit als de verkeerde achtbaan van emoties. Leclerc won weliswaar in zijn Ferrari, maar verloor met Formule 2-coureur Anthoine Hubert een goede vriend. Zijn dood wierp een grauwsluier over de paddock en raakte de autosport in het hart.