’Eredivisie-target’ laat zich zien bij start Eerste Divisie

De Rooij is een van de spelers die men dit seizoen in de gaten moet houden in de Keuken Kampioen Divisie. Zolang hij daar nog speelt. De pas negentienjarige linksbuiten van FC Eindhoven geldt als een sierlijke speler, die bovendien scorend vermogen heeft. Dat bewees hij ook tegen Jong FC Utrecht, want na elf minuten besloot hij een rush met een puntertje in de verre hoek.

De Rooij was zo de maker van het eerste doelpunt in het Nederlandse profvoetbal dit seizoen. De aanvaller uit Best staat naar verluidt in de belangstelling van FC Utrecht, NAC Breda en ook PSV, dat hem dan vervolgens in het Jong-elftal wil stallen. De Rooij heeft zelf aangegeven dat hij een stap hogerop wil proberen.

Zijn openingstreffer werd kort na rust weggepoetst, toen Tim Pieters (18) van dichtbij raakte kopte uit een goede voorzet van Sylian Mokono. Toch zouden de Eindhovense bezoekers met een overwinning het veld afstappen. Na een overtreding van Jong FC Utrecht-doelman Fabian de Keijzer schoot Lorenzo van Kleef raak vanaf de strafschopstip.