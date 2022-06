Olympisch kampioene zegt tennis vaarwel: ’Leven heeft andere plannen’

De afgelopen drie jaar kampte Puig met blessures en onderging zij vier operaties, waardoor zij vorige zomer in Tokio ook niet in staat was haar titel te verdedigen. „Het is geen gemakkelijk besluit, want ik was graag uit vrije wil gestopt, maar soms heeft het leven andere plannen”, aldus Puig, die zich nu wil gaan bezighouden met werken voor televisiezender ESPN.

Eerste gouden plak ooit

Puig bezorgde haar land in 2016 de eerste gouden plak ooit op de Olympische Spelen. Ze versloeg de Duitse Angelique Kerber in de finale in Rio in drie sets: 6-4 4-6 6-1. De Puerto Ricaanse won één WTA-titel, in 2014 in Straatsburg.

Haar olympische titel was verrassend te noemen. Puig speelde het toernooi als de nummer 34 van de wereld, Kerber was de mondiale nummer 2. In september 2016 bereikte de Puerto Ricaanse haar hoogste notering op de wereldranglijst, de 27e plek. Op een grandslam kwam de huidige nummer 1171 van de wereld nooit tot de kwartfinales.