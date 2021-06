Barbora Krejcikova na thriller finaliste op Roland Garros

De 25-jarige Krejcikova, die een wedstrijdpunt overleefde, versloeg de Griekse Maria Sakkari in een partij van 3 uur en 18 minuten met 7-5 4-6 9-7.

Zaterdag neemt Krejcikova het in de finale op tegen de Russin Anastasia Pavlioetsjenkova. Sakkari wist haar knappe zege van een dag eerder op titelhoudster Iga Swiatek geen passend vervolg te geven. Ze kreeg op 5-3 in de derde set een matchpoint, maar dat werd door haar opponente weggewerkt met een gedurfde backhand, die ze na een sterke service in één keer uit de lucht nam.

Na een slijtageslag van ruim drie uur kreeg Krejcikova bij 7-6 in de derde set haar eerste drie wedstrijdpunten. Die werden allemaal met gedurfd tennis weggewerkt door Sakkari, die op een van de matchpoints ook een ace sloeg.

Beslissing met de backhand

Het werd 7-7 en na een overtuigende game van Krejcikova kreeg ze op 8-7 opnieuw een wedstrijdpunt. Een diepe bal van Sakkari werd door de lijnrechter uit gegeven, maar de scheidsrechter kwam van zijn stoel om de afdruk te bekijken en hij overrulede de beslissing. De verontwaardigde Krejcikova, die de overwinning al vierde, verloor het punt. Niet veel later maakte ze het alsnog af met een backhand langs de lijn, een slag die haar veel punten opleverde.

Krejcikova is de nummer 33 van de wereld. Vorig jaar haalde ze in Parijs de vierde ronde, maar verder is ze op de grandslamtoernooien nog nooit voorbij de tweede ronde gekomen.

Pavlioetsjenkova was op haar beurt de ongeplaatste Sloveense Tamara Zidansek met 7-5 6-3 de baas. In een wat rommelige wedstrijd met breaks over en weer liep Pavlioetsjenkova in de tweede set uit naar 4-1. De nummer 85 van de wereld kwam nog terug tot 4-3, maar de laatste twee games gingen toch naar de Russin, die het na ruim anderhalf uur afmaakte door een misser met de backhand van Zidansek.

Anastasia Pavlioetsjenkova balt haar vuist. Ⓒ REUTERS

Pavlioetsjenkova kwam meteen met 2-0 achter, maar won vijf van de zes daaropvolgende games. Op 5-3 leverde ze opnieuw zelf haar service in, waarna ze bij een 6-5-voorsprong haar eerste setpunt benutte.

Bekijk ook: Flipperkast én sterrenparade op Roland Garros

In de slotfase van de tweede set maakte Pavlioetsjenkova een wat vermoeide indruk. „Maar dat geldt voor iedereen in de slotfase van het toernooi”, aldus de mondiale nummer 32. Ze is de eerste speelster ooit die pas na haar 50e deelname op een grandslamtoernooi de finale weet te halen.

De 29-jarige Pavlioetsjenkova haalde tien jaar geleden de laatste acht in Parijs, maar kwam verder nooit voorbij de derde ronde. Ze is de eerste Russische finaliste op een grandslamtoernooi sinds 2015. Zes jaar geleden haalde Maria Sjarapova de eindstrijd van de Australian Open.