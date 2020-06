Brands: ’Investeerders kans voor Feyenoord’

Bij Vitesse, ADO Den Haag en Roda JC is het dikke ellende geweest. Ze betaalden niet of gingen een andere kant op.

„Als iets nieuws wordt gepresenteerd, hoop je dat het meteen vruchten afwerpt”, aldus Brands, technisch directeur bij Everton. „Is het na de eerste zes weken een grote puinhoop, dan is het moeilijk mensen te overtuigen. Maar als een eigenaar continuïteit wil en iets wil opbouwen, kan en mag je ze met open armen ontvangen.”

Bij PSV is ander eigenaarschap jaren terug aan de orde gekomen, onthult Brands. „We hadden een brainstormsessie. Waar staat PSV over tien jaar, was de kernvraag. De kans is groot dat er sprake zou zijn van eigenaarschap. Wil je Europees mee kunnen doen, dan moet je die kant op. Doe je dat niet, dan wordt het steeds moeilijker.”

Brands heeft inmiddels veel ervaringen opgedaan in Engeland. „Bij Feyenoord en PSV zit niet veel rek meer in de begroting. Je kunt nog 10 miljoen euro groeien in commercie, een paar miljoen omhoog met tv-geld, maar dan houdt het op. Blijven clubs elders in Europa groeien, dan wordt de afstand tot die categorie clubs te groot.”

Zaterdag in Telesport: een exclusief interview met Marcel Brands, technisch directeur van Everton.