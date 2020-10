Davy Klaassen ziet nodige verbeterpunten: ’Dodelijk tegen Liverpool’

„Zeker woensdag tegen Liverpool hadden we de steun van onze supporters goed kunnen gebruiken”, erkende Klaassen. „In mijn ogen spelen we tegen een van de beste clubteams van dit moment. Het zal ook veel beter moeten dan tegen Heerenveen. We gaven toch een paar kansjes weg. Op het middenveld stond het soms niet goed als we de bal niet hadden. Met alle respect voor Heerenveen, maar tegen Liverpool is dat wel dodelijk.”

Ervaren

Klaassen merkte de afgelopen weken dat er bij Ajax veel is veranderd sinds hij drie jaar geleden naar Everton vertrok. „Ik was met 23 jaar toen een ervaren speler”, zei hij. „Nu spelen er hier best veel oudere jongens. Dat heeft de laatste jaren zijn vruchten afgeworpen. Gelukkig heeft Ajax nu ook geld om jongens als Mohammed Kudus en Antony naar Amsterdam te halen. Ik geniet iedere training van hen. En ook tegen Heerenveen zag je weer hoe goed ze zijn. Als je dat niet ziet, dan ben je wel blind.”

De 27-jarige Klaassen was tegen Heerenveen de meest verdedigende middenvelder van Ajax. „Zo heb ik bij Werder Bremen ook vaak gespeeld”, zei hij. „In Duitsland waren we niet vaak de bovenliggende partij. Dan heeft aanvallen weinig zin. Maar ik kan bij Ajax ook nog achter de spits spelen, dat blijft zeker een optie. Het is waar de trainer me nodig heeft.”

