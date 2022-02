Tourwinnaar Tadej Pogacar positief op corona; programma onveranderd

Dat meldde zijn ploeg UAE Team Emirates. Dat houdt in dat Pogacar zijn seizoen op 20 februari begint in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, kortweg de UAE Tour. Dat is de eerste wedstrijd uit de WorldTour van dit jaar.

Teamarts Adrian Rotunno meldde de coronabesmetting in een persbericht van de ploeg zonder aan te geven wanneer de test was afgenomen. „Tadej heeft de verplichte isolatie- en herstelperiode in acht genomen voordat hij weer is gaan trainen. Hij moet nog enkele medische tests ondergaan, maar zou op schema moeten liggen om zijn voorbereiding op de UAE Tour te kunnen hervatten.”

Pogacar (23) won de rittenkoers in de emiraten vorig jaar.