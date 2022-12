Flitsend Zwitserland rekent af met Servië en gaat met Brazilië mee naar achtste finales

Servië en Zwitserland vochten voor wat ze waard waren en maakten er al voor rust een spektakel van. Maar liefst vier treffers vielen er in de eerste helft, waardoor het stuivertje wisselen werd als het ging om een virtuele plek in de knock-out fase van het toernooi. Xerdan Shakiri opende al vroeg de score, waarna Aleksandar Mitrivoc en Dusan Vlahovic in een tijdsbestek van tien minuten al voor rust voor de Servische ommekeer zorgden. Een knappe treffer van Breel Embolo gaf Zwitserland bij het ingaan van de rust echter weer de beste papieren.

De ploeg van bondscoach Murat Yakin leek er koud uit de kleedkamer overheen te denderen, toen Remo Freuler het eindstation werd van een prachtige Zwitserse aanval. Een gigantische domper voor de Serviërs, die de grip op het duel direct volledig kwijt waren. Zwitserland werd heer en meester en voetbalde de tweede helft gedisciplineerd uit. Van een gelijkopgaand duel, zoals voor rust, was dan ook totaal geen sprake meer. De Zwitsers kregen zelfs nog twee behoorlijke kansen om de score te vergroten, maar erger leed bleef Servië bespaard. Desalniettemin is het WK voor Ajacied Dusan Tadic, die een klein kwartier voor tijd werd gewisseld, voorbij.

Kameroen - Brazilië

Kameroen had ondertussen evengoed nog kans op de volgende ronde, waardoor er opnieuw de mogelijkheid was op een spectaculaire ontknoping. De Afrikanen moesten dan wel zien af te rekenen met Brazilië en waren dan nog afhankelijk van wat er bij Zwitserland - Servië gebeurde. De Goddelijke Kanaries waren op hun beurt al wel door en hoefden dus niet echt meer.

Zonder de nog altijd geblesseerde Neymar leken de Zuid-Amerikanen hun sportieve plicht wel te willen vervullen, zonder daarbij al te veel gas te geven. Kameroen kon daardoor wat kansjes noteren, maar gescoord werd er lange tijd niet in het Lusail Stadium.

Vincent Aboubakar (l.) bezorgde Kameroen de verrassende zege tegen Brazilië, maar bekocht dat met een domme rode kaart. Ⓒ ANP/HH

Toch zorgde Kameroen voor een stunt, door in blessuretijd via Vincent Aboubakar op 1-0 te komen. Die daverende verrassing bekocht Aboubakar overigens direct met rood, door met geel op zak zijn shirt uit te trekken.

Bij deze stand werd het op het andere veld weer even zweten voor de Zwitsers, want bij een gelijkmaker van Servië zou Kameroen er alsnog met de weelde vandoor gaan. De zeven minuten blessuretijd werden ondanks wat opstootjes echter doorstaan, waardoor de late treffer Kameroen niet hielp.

Trots naar huis

Hoewel het land is uitgeschakeld, was coach Rigobert Song na de onverwachte zege vooral trots op zijn spelers. „We hebben een mooi resultaat geboekt tegen een groot voetballand. Helaas hebben we het hier in Qatar in onze eerste wedstrijd laten afweten. Daarom moeten we naar huis. Vandaag was het goed.”

„Maar we gaan naar huis met het idee dat we de volgende keer er weer bij zijn”, vervolgde Song. „We hebben een zeer jonge selectie. Wat we nodig hebben is ervaring om in dit soort grote wedstrijden te spelen. Ja, we zijn teleurgesteld, maar we weten ook dat we op de goede weg zijn.”

