Al het nieuws rond Europa League-clashes Feyenoord, PSV en AZ

Bij Feyenoord ontbreekt alleen Bart Nieuwkoop, zo liet coach Dick Advocaat weten.

Aanvoerder Steven Berghuis, die in het weekeinde tegen Emmen geblesseerd uitviel, kan vermoedelijk wel meedoen.

Feyenoord-trainer Dick Advocaat. Ⓒ BSR Agency

Feyenoord speelde eerder gelijk tegen Dinamo Zagreb (0-0) en verloor met 1-4 van Wolfsberger AC. Het duel met CSKA Moskou, koploper in de Russische competitie, is donderdag om 21.00 uur.

PSV-coach Roger Schmidt. Ⓒ EPA

PSV

In aanloop naar het duel met PAOK in Griekenland was het belangrijkste nieuws bij PSV dat er zich geen nieuwe coronagevallen hebben voorgedaan. Wel ontbreken nog meerdere spelers vanwege een eerdere besmetting. Coach Roger Schmidt heeft wel weer de beschikking over Pablo Rosario.

De Eindhovenaren verloren eerder van Granada en wonnen van Omonia Nicosia. Het duel in Griekenland begint om 18.55 uur.

AZ-trainer Arne Slot. Ⓒ EPA

AZ

AZ is na twee duels nog zonder puntenverlies. Napoli (0-1) en Rijeka (4-1) werden al verslagen. De wedstrijd tegen Sociedad, de koploper van La Liga, begint om 18.55 uur. Verdediger Bruno Martins Indi ontbreekt in de selectie van coach Arne Slot. Hij is geblesseerd.

