Herbeleef de Europa League: Feyenoord glorieus, pak slaag voor PSV

Bekijk hier van alle wedstrijden in de Europa League via ons live scorebord de opstellingen, de doelpuntenmakers en uitgebreide andere statistieken.

PSV stond in de rust van het duel bij PAOK Saloniki nog met 0-1 voor via een benutte penalty van Eran Zahavi, maar na de thee moest de formatie van Roger Schmidt liefst vier treffers slikken: 4-1.

Bekijk ook: Griekse tragedie voor PSV

AZ ging met het nodige zelfvertrouwen naar Spanje voor het duel met de Spaanse koploper Real Sociedad, maar had niets te vertellen. Door een uitblinkende doelman Marco Bizot bleef de schade beperkt: 1-0.

Bekijk ook: AZ moet Spaanse les snel tot zich nemen

Feyenoord was nog zonder zege in de groepsfase van de Europa League, maar donderdagavond was het raak. Drie treffers in acht minuten (van Ridgeciano Haps, Orkun Kökcü en Lutsharel Geertruida) zorgden voor een comfortabele 3-0 voorsprong tegen CSKA Moskou. De eigen goal van Marcos Senesi bracht de zege niet meer in gevaar.

Bekijk ook: Feyenoord boekt knappe thuiszege op CSKA Moskou

Bekijk hier alle uitslagen en standen in de Europa League