Live: Europa League-clashes PSV, AZ en Feyenoord

Feyenoord speelt thuis tegen CSKA Moskou, PSV in Griekenland tegen PAOK en AZ in Spanje tegen Real Sociedad. De Rotterdammers trappen om 21:00 af. PSV en AZ beginnen alle twee om 18:55 uur. Volg alle drie de wedstrijden via ons scorebord met opstellingen, doelpunten makers en uitgebreide statistieken.

PSV-coach Roger Schmidt. Ⓒ EPA

PSV

Pablo Rosario maakt zijn rentree bij PSV De middenvelder heeft tegen PAOK Saloniki een basisplaats en draagt, bij afwezigheid van Denzel Dumfries, de aanvoerdersband.

Rosario kon de eerste twee groepsduels in de Europa League, tegen Granada en Omonia Nicosia, niet meedoen omdat hij het coronavirus had. Tegen PAOK krijgt hij controlerend op het middenveld ondersteuning van Ibrahim Sangaré.

Philipp Max keert ook terug in het basisteam van PSV. De Duitse linksback startte zondag tegen ADO Den Haag (4-0) op de bank omdat hij wat vermoeid was.

Opstelling PSV:

Mvogo; Thomas, Teze, Boscagli en Max; Götze, Sangaré, Rosario en Ihattaren; Malen en Zahavi.

De Eindhovenaren verloren eerder van Granada en wonnen van Omonia Nicosia. Het duel in Griekenland begint om 18.55 uur.

Zie hieronder het laatste nieuws over PSV:

Bekijk ook: Trainer Roger Schmidt tot dusverre tevreden over spel PSV

Bekijk ook: Geen nieuwe coronagevallen bij PSV

AZ-trainer Arne Slot. Ⓒ EPA

AZ

AZ is na twee duels nog zonder puntenverlies. Napoli (0-1) en Rijeka (4-1) werden al verslagen. De wedstrijd tegen Sociedad, de koploper van La Liga, begint om 18.55 uur. Verdediger Bruno Martins Indi ontbreekt in de selectie van coach Arne Slot. Hij is geblesseerd.

Zie hieronder het laatste nieuws over AZ:

Bekijk ook: AZ zonder Martins Indi in Europa League

Bekijk ook: AZ rekent af met de vloek van de veilige voorsprong

Feyenoord

Bij Feyenoord ontbreekt alleen Bart Nieuwkoop, zo liet coach Dick Advocaat weten. Aanvoerder Steven Berghuis, die in het weekeinde tegen Emmen geblesseerd uitviel, kan vermoedelijk wel meedoen.

Feyenoord-trainer Dick Advocaat. Ⓒ BSR Agency

Feyenoord speelde eerder gelijk tegen Dinamo Zagreb (0-0) en verloor met 1-4 van Wolfsberger AC. Het duel met CSKA Moskou, koploper in de Russische competitie, is donderdag om 21.00 uur.

Zie hieronder het laatste nieuws over Feyenoord:

Bekijk ook: Dick Advocaat koestert warme Russische herinneringen

Bekijk ook: Feyenoord rekent tegen CSKA op sterspeler Steven Berghuis