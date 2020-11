Live Europa League: PSV, AZ en Feyenoord in actie

Van links naar rechts: Feyenoorder Steven Berghuis, PSV’er Mario Götze en AZ’er Calvin Stengs. Ⓒ ANP/BSR/HH

THESSALONIKI - Drie Nederlandse clubs komen donderdag in actie in de groepsfase van de Europa League. Feyenoord speelt thuis tegen CSKA Moskou, PSV in Griekenland tegen PAOK en AZ in Spanje tegen Real Sociedad. De Rotterdammers trappen om 21.00 af. PSV en AZ beginnen alle twee om 18.55 uur.