Live Europa League: wat kan Feyenoord?

Bij Feyenoord ontbreekt alleen Bart Nieuwkoop, maar aanvoerder Steven Berghuis, die in het weekeinde tegen Emmen geblesseerd uitviel, doet wel mee. Lutsharel Geertruida vervangt Nieuwkoop rechts achterin, terwijl Tyrell Malacia links achterin zijn plaats behoudt. Ridgeciano Haps staat linkbuiten, Bryan Linssen weer in de spits. Doelman Justin Bijlow staat na zijn absentie in Emmen weer onder de lat, en ook Joao Teixeira maakt weer deel uit van de wedstrijdselectie.

Feyenoord-trainer Dick Advocaat. Ⓒ BSR Agency

Opstelling Feyenoord:

Bijlow; Geertruida, Spajic, Senesi, Malacia; Diemers, Toornstra, Kökcü; Berghuis, Linssen, Haps.

Feyenoord speelde eerder gelijk tegen Dinamo Zagreb (0-0) en verloor met 1-4 van Wolfsberger AC. Het duel met CSKA Moskou, koploper in de Russische competitie, is om 21.00 uur gestart.

PSV

PSV ging donderdagavond hard onderuit bij PAOK Saloniki: 4-1. En daar zag het na de eerste 45 minuten niet naar uit, want toen stond de formatie van Roger Schmidt dankzij een benutte strafschop van Eran Zahavi nog op voorsprong. In de tweede helft gaven de Eindhovenaren het vervolgens helemaal weg.

PSV-coach Roger Schmidt. Ⓒ EPA

AZ-trainer Arne Slot. Ⓒ EPA

AZ

AZ ging in San Sebastian met 1-0 onderuit tegen Real Sociedad. De Alkmaarders hadden weinig in te brengen en de kleine nederlaag was een magere afspiegeling van de verhoudingen op het veld. Portu zorgde na een uur voor de enige goal.

