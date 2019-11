ADO verspeelt voorsprong in slotfase

Met tien punten uit twaalf duels staat ADO nu veertiende. PEC Zwolle heeft ook tien punten, Fortuna Sittard en VVV-Venlo allebei negen en hekkensluiter RKC Waalwijk staat op vier punten.

Voor rust gebeurde er weinig in Den Haag, waar Heerenveen niet kon beschikken over de geblesseerde Mitchell van Bergen. Alen Halilovic verving hem.

Ricardo van Rhijn leidde na een uur spelen het openingsdoelpunt in door op het middenveld naast de bal te trappen. Crysencio Summerville ging er daarna rap vandoor. Sherel Floranus liep de aanvaller in het zestienmetergebied volgens scheidsrechter Sander van der Eijk omver. Michiel Kramer benutte de strafschop. Hij schoot de bal via de binnenkant van de rechterpaal in het doel.

Heerenveen drong in de slotfase aan en de gelijkmaker was verdiend. De 1-1 kwam op naam van verdediger Sven Botman, die scoorde met zijn hoofd.

