Bayern München knokt zich met moeite naast Red Bull Salzburg

Het spel golfde in de openingsfase op en neer, al had Red Bull Salzburg het brutalere van het spel. De Oostenrijkers hadden een vroege tik te verwerken gekregen met het geblesseerd uitvallen van Noah Okafor voor er goed en wel tien minuten waren verstreken. Chukwubuike Adamu verving Okafor en liet direct zien dat dat niet bepaald een verzwakking voor zijn ploeg was. Na zo’n twintig minuten spelen tekende de Oostenrijkse Nigeriaan namelijk voor de openingsgoal, door op aangeven van Brenden Aaronson heerlijk binnen te krullen.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

De Oostenrijkers namen na die openingsgoal direct het initiatief in handen en zochten zich in hoog tempo meermaals een weg naar het doel van Sven Ulreich. De ploeg van Matthias Jaissle dwong Der Rekordmeister tot slordigheden, maar wist in de pijlsnelle counters die volgden vervolgens te weinig koelbloedigheid te tonen. Met zijn vlugge goal bleek Adamu dan ook voor de ruststand te hebben getekend, waardoor er voor Bayern München met een marge van slechts één goal achterstand nog geen man overboord was.

De openingsfase van het tweede bedrijf was ook overduidelijk voor de gasten uit Zuid-Duitsland. Met spierballenvoetbal werd Red Bull Salzburg wat meer teruggedrongen dan voor rust, al kon doelman Philipp Köhn nauwelijks aan het wankelen worden gebracht. Dat had niet in de laatste plaats te maken met Robert Lewandowski, die grotendeels onzichtbaar was in de punt van de Beierse aanval.

Bayern München legde vooral na rust een goede partij op de mat, maar kon aanvallend te weinig een vuist maken. Ⓒ ANP/HH

Red Bull zelf kon ondertussen wel wat vleugels gebruiken, want de ploeg was de bal steeds snel kwijt, Bayern daarmee in het zadel helpend. De zesvoudig Champions League-winnaar voerde de druk steeds verder op, maar miste de scherpte in de afronding. Kingsly Coman was twintig minuten voor tijd wel héél dicht bij de gelijkmaker, maar na goed naar binnen te zijn getrokken belandde zijn schot recht in de handen van Köhn.

Coman

Adamu leek, na een van de spaarzame uitgespeelde kansen van Salzburg na rust, de absolute held van de avond te worden. Hij kreeg een rebound op zijn schoen en leek voor open goal het pleit van Bayern te kunnen beslechten, maar vond wonderwel Marcel Sabitzer nog op de lijn.

In de blessure tijd moest Salzburg de deur alsnog openen voor het stevig kloppende Bayern. Coman rondde ditmaal wel af, op aangeven van Thomas Müller. Na in de groepsfase, net als Ajax, al met de maximale score door te zijn gegaan verschaffen de Duitsers zich met de late goal een uitstekende uitgangspositie voor de return in eigen huis.