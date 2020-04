Sport Kort: Gouden Letse speerwerper Lusis (80) overleden

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Atletiek: Gouden Letse speerwerper Lusis op 80-jarige leeftijd overleden

22.53 uur: De Letse speerwerplegende Janis Lusis is op 80-jarige leeftijd overleden. Lusis won namens de Sovjetunie in 1968 olympisch goud op de Spelen van Mexico-Stad en verbeterde twee keer, in 1968 en 1972, het wereldrecord. De voormalig atleet was al enige tijd ernstig ziek, maakte de Letse atletiekbond bekend.

Lusis nam vier keer deel aan de Olympische Spelen voor de Sovjetunie en won daarbij naast goud in 1968 brons in 1964 en zilver in 1972. Daarmee is hij de enige Letse sport die alle drie de olympische medailles heeft gewonnen. Hij werd ook vier keer Europees kampioen speerwerpen.

De Letse atleet werd in 2014 in de Hall of Fame van de internationale atletiekunie en werd in 2009 in Letland geëerd voor zijn prestaties. Hij was na zijn carrière actief als trainer van onder anderen zijn zoon Voldemars Lusis,die twee keer deelnam aan de Olympische Spelen.

Biljarten: Stephen Hendry overweegt een comeback

21.50 uur: „Ik maak geen plannen, ik wil gewoon genieten van het spelen en dan kijk ik wel wat daar vandaan komt.” Dit zegt de 51-jarige Schot Stephen Hendry, die nog steeds het wereldrecord wereldkampioenschappen snooker in handen heeft en een comeback overweegt.

Hendry speelde zijn laatste wedstrijd op het wereldkampioenschap 2012 in ’The Crucible Theater’ in het Britse Sheffield. Hij werd toen in de kwartfinale door zijn streekgenoot Stephen Maguire met 13-2 vernederd en hing uit pure frustratie zijn keu aan de wilgen.

Hendry, die nu commentator is bij de BBC, vertelde dat hij inmiddels de bekende snookercoach Stephen Feeney, die oprichter is van de SightRight-methode, heeft geraadpleegd. Feeney heeft in 2018 ook Mark Williams aan zijn derde wereldtitel geholpen.

,Ik heb een klein beetje met Feeney samengewerkt en ik kreeg er weer een beetje plezier in.” De Schot behaalde in 1999 zijn laatste en zevende wereldtitel. O’Sullivan staat op de recordlijst direct achter hem met 5 wereldtitels. Wat het aantal rankingtitels betreft staan beide met 36 gelijk.

’We zijn er lang niet aan toe’

08.12 uur: De hervatting van de competities in de Amerikaanse topsport is nog ver weg. Dat zegt Anthony Fauci, één van de voornaamste adviseurs van president Donald Trump in de coronacrisis. „Als ik kijk naar de situatie in het land kan ik als arts en wetenschapper niets anders zeggen dan dat we er nog niet aan toe zijn.”

De meeste Amerikaanse competities zijn half maart afgebroken. Van sommige is de start uitgesteld. Trump heeft wel meerdere keren gezegd de hervatting van de competities te willen overwegen omdat sport voor veel mensen belangrijk is. Geen land ter wereld is echter zo zwaar getroffen door het virus als de Verenigde Staten.

Fauci zegt ook uit te kijken naar topsport. „Maar helaas zit het er vooralsnog niet in. Misschien moeten we ons er bij neerleggen dat het seizoen voorbij is. Zelfs zonder toeschouwers wordt het heel moeilijk de veiligheid van iedereen te garanderen. Met fans op de tribune is helemaal uitgesloten. Dat kan vermoedelijk pas weer als er een vaccin tegen het virus is gevonden.”

Gaviria hervat training na corona

07.59 uur: Wielrenner Fernando Gaviria heeft de training voorzichtig hervat na besmet te zijn geweest met het coronavirus. De Colombiaanse sprinter raakte in maart besmet met het virus tijdens de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Hij revalideerde in een ziekenhuis in Abu Dhabi.

„Ik ben er even slecht aan toe geweest, maar gelukkig ligt dat allemaal achter me”, zegt Gaviria (25). „Ik begin nu weer met trainingsactiveiten in en rond het huis. Ik ben heel blij dat ik deze stap heb kunnen zetten.”