Ophef om ontslag Chelsea-icoon Frank Lampard

Ook voor een clubicoon als Frank Lampard is Chelsea-eigenaar Roman Abramovich meedogenloos. Ⓒ GETTY IMAGES & PICS UNITED/BOB VAN DEN CRUIJSEM

AMSTERDAM - De bemoedigende woorden in de Engelse en Nederlandse pers van zijn oud-trainer Guus Hiddink hebben Frank Lampard niet geholpen. Ondanks zijn status als clubcoryfee is voor hem het doek gevallen als trainer van Chelsea. Clubeigenaar Roman Abramovich had er onvoldoende vertrouwen in dat Lampard het naar de negende plaats weggezakte Chelsea nog naar Champions League-voetbal zou kunnen leiden. De eerder dit seizoen bij Paris Saint-Germain ontslagen Thomas Tuchel gaat Lampard opvolgen.