President Trump ziet hoe dokter speciaal UFC-titelgevecht staakt

De Amerikaanse president Donald Trump is één van de aandachtige toeschouwers bij het UFC-event in Madison Square Garden. Ⓒ AFP

Het gehypte UFC-gevecht tussen Jorge Masvidal en Nate Diaz is geëindigd in een sof. De twee zelfbenoemde ’gangsters’ vochten om een speciaal voor hen in het leven geroepen titel, die van Baddest Motherfucker, maar na drie ronden besloot de dokter de partij - onder toeziend oog van de Amerikaanse president Donal Trump - te staken vanwege een grote snee in de wenkbrauw van Diaz.