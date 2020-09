Succescoach Jürgen Klopp wil bij Liverpool blijven imponeren met attractief voetbal

Jürgen Klopp: ,,Vijf jaar terug stond ik nog als een bezetene langs de lijn. Laten we het erop houden dat we op dat vlak volwassener zijn geworden.” Ⓒ Getty Images

Jürgen Klopp sprak bij zijn aanstelling als trainer van Liverpool in 2015 uit dat de ploeg binnen vier jaar ’wel wat’ gewonnen zou hebben. Inmiddels rijgen The Reds onder leiding van de 53-jarige oefenmeester de prijzen aaneen. „Succes betekent het maximale eruit halen”, aldus Klopp, die zondag met zijn ploeg in de tweede speelronde van de Premier League op bezoek gaat bij Chelsea.