Suzanne Schulting over streep door WK shorttrack: ’Klap in mijn gezicht’

„Dit is een klap voor mij en voor elke schaatser die deel zou nemen”, aldus Schulting. „Het is klote dat ik nu niet de kans heb om mijn wereldtitel te prolongeren. Ik begrijp dit besluit natuurlijk wel. Het aantal besmettingen loopt snel op en je wilt verdere verspreiding tegengaan. De gezondheid van sporters, stafleden en officials gaat boven alles. Dit is voor nu het meest verstandige besluit, daar heb ik niks tegen in te brengen.”

Verrast was ze niet door de beslissing van de internationale schaatsbond ISU. „Het komt niet geheel onverwacht, de afgelopen week zijn we veel aan het speculeren geweest. Maar nu dit bericht officieel door de ISU is uitgebracht, is het heel vervelend. Zo wil je het seizoen niet eindigen.”

Lara van Ruijven, regerend wereldkampioene op de 500 meter, sluit zich bij Schultings woorden aan: „Heel erg balen dat het WK niet doorgaat. Je leeft naar zo’n groot toernooi toe, ik verkeer in heel goede vorm en dan wil je niets anders dan in een vol stadion in Zuid-Korea je wereldtitel verdedigen. Niets mooiers dan dat. Ik hoop dat ze op korte termijn toch nog een alternatieve locatie kunnen vinden.”

Daan Breeuwsma vult aan: „Het zat er al een beetje aan te komen. En toch heb ik gewoon een rot gevoel. We zijn allemaal in topvorm en willen graag nog één keer vlammen dit seizoen. Als er een kans is om wereldkampioen te worden, dan wil je die pakken. Daar trainen we bikkelhard voor. Het is nog even afwachten wat uiteindelijk beslist wordt, maar het ziet er niet goed uit.”