Moderne verdediger Perr Schuurs schaart zich in select Limburgs rijtje

Perr Schuurs Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Perr Schuurs kan de 39e Limburger worden, die uitkomt voor het Nederlands elftal. De Ajax-verdediger is door interim-bondscoach Dwight Lodeweges voor de eerste keer opgenomen in de Oranje-selectie en kan in de Nations League-wedstrijden tegen Polen en Italië zijn debuut maken.