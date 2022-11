Sensationele Van Barneveld verslaat Price opnieuw en is halve finalist

Van Barneveld trof Price ook al in de poulefase van het toernooi en won die partij met 5-4. In de veel langer durende kwartfinale bleef de Nederlander tot 3-3 goed bij, maar toen hij met twee pijlen verzaakte op 4-4 te komen zag hij Price vervolgens in rap tempo uitlopen naar 8-3.

Een onverschrokken en ontspannen gooiende Van Barneveld liet zich er niet door van de wijs brengen en kroop leg voor leg dichter bij de Welshman. Zo zette hij een beurt met 150 uitstekend weg op 32 om het 8-6 te maken. Een leg later wandelde hij zelfs met een achterstand van ’slechts’ 8-7 de tweede pauze in.

Zijn eerste voorsprong pakte Van Barneveld toen hij op 9-8 kwam. Daarmee leek hij het zelfvertrouwen van Price flink te knakken, want in de eerstvolgende beurt maakte hij er met een finish van 157 zelfs 10-8 van. Veel scheelde het niet of Barney leek in de leg die daarop volgde 170 uit te gooien, maar na tweemaal triple 20 miste hij nét de dubbele bull.

De vijfvoudig wereldkampioen was evenwel definitief op stoom en kwam bij een stand van 13-10 terecht in de beslissende fase van zijn partij tegen de huidig nummer één van de wereld. Price was daarin flink van slag, want toen Van Barneveld zijn leg leek weg te geven lukte het The Iceman niet om een score van 20 uit te gooien, waardoor het 14-10 werd in plaats van 13-11.

Vervolgens kwam er wat zand in de Haagse motor. Van Barneveld moest drie legs toestaan, maar gooide bij 14-13 een score van 71 uit en had nog één leg nodig. Daarin kreeg hij zes pijlen om 156 uit te gooien en nadat hij de eerste matchdart nog miste was het in de volgende beurt raak. Van Barneveld vervolgt het toernooi zondag in de halve finale tegen Michael Smith.

Van Barneveld was na afloop deels vol ongeloof. „Wat is hier gebeurd?”, zei hij voor de camera’s van Viaplay.

Smakelijk voorgerecht

In de partij voor die van Van Barneveld dienden Smith en Joe Cullen al een heerlijk voorgerecht op. ’Bully Boy’ Smith ging daverend van start en hield lang een dubbele leg voorsprong op zijn tegenstander. Cullen zelf liet zich echter ook niet onbetuigd, met onder anderen een finish van 170.

Het momentum draaide ten goede van Cullen toen hij op een 10-9 voorsprong kwam. Smith leek zijn concentratie te hebben verloren, zag zijn scores ineen storten en moest oppassen niet helemaal van het bord gevaagd te worden. Net op tijd vond hij echter zijn tweede adem, want bij 15-13 trapte hij het gaspedaal weer in. Bij 15-15 had hij vervolgens aan één matchdart genoeg.