Erik ten Hag steunt aanwinst Steven Berghuis na aangifte tegen bedreigingen

„Bij zijn overgang hebben we dit thema besproken”, zei Ten Hag op de persconferentie in aanloop naar de eerste Eredivisie-speelronde van het seizoen. „Dan weet je natuurlijk niet in welke mate, in welke hoedanigheid en met welke heftigheid dit gaat plaatsvinden. Maar wij waren er op voorbereid. Van begin af aan was Steven zich daar bewust van en wij helpen en ondersteunen hem daar waar mogelijk.”

Volgens de Ten Hag is het goed dat Berghuis nu in actie komt door aangifte te doen. „Ergens moet je een grens trekken. Je weet van begin af aan dat deze overgang emoties met zich mee brengt. Hij is voor deze uitdaging gegaan, omdat hij het maximale uit zijn carrière wil halen. Daarom zet hij deze stap. Hij kiest voor in zijn ogen een omgeving waarin hij succesvoller kan zijn en het maximale uit zijn carrière kan halen.”

Stekelenburg verdrijft Pasveer

Ten Hag blikte verder vooruit op de Eredivisie-opener tegen NEC van zaterdag. Daarin kiest hij voor Maarten Stekelenburg als keeper. De 39-jarige verdrijft Remko Pasveer, die in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV geen supersterke indruk maakte.

Verder ontbreken Perr Schuurs, Mohammed Kudus, Antony en Nicolás Tagliafico. Schuurs sluit naar verwachting komende week weer aan. De rentree van Kudus laat langer op zich wachten. De Ghanees liep een enkelblessure op in de voorbereiding. „Dat is ongelooflijk jammer”, zei Ten Hag. „Hij maakte een hele goede indruk in de voorbereiding. Ik weet niet wanneer hij er weer bij is. Ik denk steeds dat hij weer kan aansluiten op de training maar dan valt het toch weer tegen.”

Antony won met Brazilië goud op de Olympische Spelen. Hij staat vrijdag voor het eerst weer op het trainingsveld in Amsterdam. „Hij heeft een paar trainingen nodig. Hij is er nog niet bij”, zei Ten Hag die Tagliafico moet missen vanwege een schorsing.