Amstel Gold Race was eerder in ban van virus

Mathieu van der Poel zorgde vorig jaar sinds lange tijd weer eens voor Nederlands succes in de Limburgse heuvels. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het is niet de eerste keer dat de Amstel Gold Race in de ban is van een virus. In 2001 dreigde er eveneens een streep te gaan door de Limburgse klassieker vanwege de mond- en klauwzeercrisis (mkz). Toen werd er na wekenlang overleg besloten om de Nederlandse WorldTour-koers in aangepaste vorm door te laten gaan, nu is er geen enkele andere optie dan een streep door de datum van 19 april te zetten.