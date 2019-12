Geëmotioneerde Tadic heeft veel pijn

„Dit doet heel veel pijn”, zo stamelde de aanvaller voor de camera van Veronica. Het huilen stond hem nader dan het lachen.

,,Ik weet niet wat ik moet zeggen. We hebben 10 punten gehaald, maar zijn desondanks uitgeschakeld. We zijn zeer teleurgesteld, want we willen gewoon in de Champions League spelen.”

Overtredingen Valencia

Tadic vond dat Ajax de hand gedeeltelijk in eigen boezem moest steken. ,,Het was een gekke wedstrijd. We controleerden in de eerste helft, maar kregen een gekke goal tegen. Na de zeventigste minuut hebben we niet meer gevoetbald, mede door wat incidenten en de vele overtredingen van Valencia. Het spel lag vaak stil. We hadden een paar momenten om ze pijn te doen, maar we hebben onze mogelijkheden niet benut.”

Europa League

Als nummer drie van de groep moet Ajax zich tevreden stellen met een vervolg in de Europa League. In 2017 haalden de Amsterdammers de finale van het tweede Europese toernooi. In de eindstrijd werd met 0-2 verloren van Manchester United, waar Daley Blind destijds speelde.

