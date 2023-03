Chelsea laat Everton ontsnappen met punt

Chelsea verzuimde daardoor om wat in te lopen op Tottenham Hotspur, dat op de vierde plaats in de Premier League staat. De Spurs hadden eerder op zaterdag in de blessuretijd al een zege uit handen gegeven (3-3) bij Southampton. Chelsea, kwartfinalist in de Champions League, staat elf punten achter op Tottenham. De top-4 in Engeland mag volgend seizoen meedoen aan het belangrijkste Europese bekertoernooi.

Joao Felix schoot Chelsea aan het begin van de tweede helft op voorsprong. Abdoulaye Doucouré trok de stand in de 69e minuut gelijk, maar Kai Havertz bracht de thuisclub uit een strafschop weer aan de leiding. Simms bezorgde het tegen degradatie vechtende Everton in de slotfase nog een punt.

Met een zuur gezicht schudt Richarlison Southampton-coach Ruben Selles de hand.

Tottenham Hotspur liet zoals gememoreerd punten liggen bij Southampton. James Ward-Prowse benutte in de blessuretijd een strafschop voor de thuisclub, die onderaan staat in de Premier League. Die penalty was veroorzaakt door Pape Sarr. De invaller bij de Spurs wilde in zijn eigen zestienmetergebied de bal wegschieten, maar raakte een tegenstander die precies op dat moment voor hem langs sprong.

Trainer Antonio Conte beet na de wedstrijd flink van zich af. De Italiaan noemde zijn spelers „egoïstisch” en was ook kritisch op clubeigenaar Daniel Levy. „Tottenham Hotspur heeft al twintig jaar dezelfde eigenaar, maar nog nooit iets gewonnen. Waarom is dat?”, aldus Conte. De 53-jarige Italiaan is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Spurs. Meedoen om de landstitel zit er opnieuw niet in en dat zorgt voor gemor onder de achterban, die het wel een beetje heeft gehad met Conte.

’Spelers egoïstisch’

De oud-topvoetballer ging los op de persconferentie. „Ik denk dat dit het juiste moment is om me uit te spreken. Deze vertoning op het veld was onacceptabel. Ik zie egoïstische spelers, spelers die elkaar niet willen helpen en niet met hun hart spelen. We staan met elf spelers op het veld, maar we zijn geen team. Je moet met vuur en met je hart spelen. De club is verantwoordelijk voor het transferbeleid en de trainer heeft ook zijn verantwoordelijkheid. Maar waar zijn de spelers? Ik zie alleen elf spelers die voor zichzelf voetballen.”

Volgens Conte heeft het geen nut als de clubleiding hem ontslaat. „Je kan de trainer wegsturen, maar de situatie verandert niet. Kijk eens naar welke trainers Tottenham Hotspur de afgelopen jaren allemaal op de bank heeft gehad. Reputaties van trainers worden op het spel gezet door ze te ontslaan en de situatie verder ongewijzigd te laten. Ik probeerde dit voorheen te verhullen. Maar wat ik vandaag heb gezien, is onacceptabel. Voor de club en voor de fans.”

Leeds United, met Pascal Struijk en Crysencio Summerville als invallers, verliet de degradatiezone door met 4-2 te winnen bij Wolverhampton Wanderers. Summerville gaf in de extra tijd de assist bij de vierde treffer, van Rodrigo. De Wolves beëindigden de wedstrijd met negen spelers na rood voor Jonny Castro en Matheus Nunes. Southampton staat nog steeds onderaan met 23 punten, een punt minder dan Bournemouth (dat met 3-0 verloor bij Aston Villa) en West Ham United. Leeds klom met 26 punten naar de veertiende plek.

Manchester City walst over Burnley heen in kwartfinale FA Cup

Manchester City heeft overtuigend de halve finales bereikt van de FA Cup. In het eigen Etihad Stadium won de ploeg van coach Pep Guardiola met 6-0 van Burnley. Spits Erling Haaland leidde de ruime zege in het Engelse bekertoernooi in met de eerste drie doelpunten.

Haaland had afgelopen dinsdag Manchester City ook al met vijf treffers aan de 7-0 overwinning op RB Leipzig in de Champions League geholpen. Tegen Burnley, waar Ian Maatsen in de basis begon, liet hij zien ook aan een kleine kans genoeg te hebben voor een doelpunt. Haaland zette in de 32e minuut een aanval op met Julian Alvarez, kreeg de bal terug en rondde af. Drie minuten later zorgde hij uit een voorzet van Phil Foden vanaf links voor de 2-0. Na de rust maakte Haaland zijn derde treffer en daarmee ook zijn zesde hattrick van dit seizoen. City voerde de score daarna nog op door twee doelpunten van Alvarez en de 5-0 van Cole Palmer.

De andere drie kwartfinales in de FA Cup volgen zondag. Sheffield United speelt tegen Blackburn Rovers en Brighton & Hove Albion tegen Grimsby Town uit de League Two. Trainer Erik ten Hag neemt het met Manchester United op tegen Fulham.