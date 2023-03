Spurs geeft riante voorsprong helemaal weg bij hekkensluiter

Met een zuur gezicht schudt Richarlison Southampton-coach Ruben Selles de hand. Ⓒ FOTO ANP/HH

Tottenham Hotspur heeft in de strijd om een ticket voor de Champions League punten laten liggen bij Southampton. Het duel in het St. Mary’s Stadium eindigde in 3-3. James Ward-Prowse benutte in de blessuretijd een strafschop voor de thuisclub, die onderaan staat in de Premier League.