Supertalent Alvarado start bij WK veldrijden bij elite

Het supertalent pakte zondag voor het eerst de nationale titel bij de elitevrouwen. Alvarado was in Rucphen een klasse apart. Halverwege de wedstrijd kwam de Rotterdamse belofte alleen voorop nadat ze uit het wiel van titelverdedigster Lucinda Brand was weggereden.

Bekijk ook: Veldrijdster Alvarado maakt zich op voor start bij elite WK

Bondscoach Gerben de Knegt is duidelijk over de keuze om Alvarado bij de elite te laten starten: „Ceylin rijdt de laatste periode exceptioneel goed en bevestigde ook gister op het NK veldrijden dat ze er klaar voor is om bij de elite-vrouwen te starten om voor de wereldtitel te strijden.”

Alvarado: „Na mijn prestaties van de afgelopen weken hebben we alles nog eens opnieuw geanalyseerd. Ik denk dat ik als belofte nu een unieke kans krijg om bij de elites mee te dingen voor de regenboogtrui. Die kans wil ik ook met beide handen grijpen. Het idee dat ik de regenboogtrui een jaar mag dragen mocht ik winnen, speelt ook mee. Dat is bij een eventuele beloftetitel ook anders.”