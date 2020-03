Arsenal-coach Mikel Arteta weer hersteld van coronavirus

Arteta kreeg daags na de Europa Leauge-confrontatie met het Griekse Olympiakos - waarvan de eigenaar Evangelos Marinakis ook positief testte op COVID-19 - klachten. Enkele dagen geleden was de Spanjaard weer symptoomvrij. „Het kostte mij wel drie tot vier dagen om mij weer echt beter te voelen en alle verschijnselen achter mij te laten”, zegt Arteta in gesprek met de Spaanse tv-zender La Sexta.

„Ik voel mij nu goed. Ik ben volledig hersteld”, gaat de Arsenal-coach verder, die met zijn ploeg voorlopig niet in actie hoeft te komen vanwege het coronavirus.

The Gunners zouden zich dinsdag weer melden voor de trainen na twee weken isolement, vanaf het moment dat er bij Arteta corona werd geconstateerd. De hervatting laat echter nog even op zich wachten. „Gezien de huidige situatie is het onveilig en onverantwoord om van de spelers te vragen weer het veld op te stappen”, liet Arsenal in een officieel statement weten. „Derhalve blijven alle elftallen van Arsenal - de mannen, de vrouwen en de jeugdspelers - thuis. Want daar red je momenteel levens mee.”