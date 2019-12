Badr Hari geeft geblesseerd op, Rico Verhoeven blijft wereldkampioen

De beslissing viel in de derde van maximaal vijf ronden van drie minuten toen Hari, net als drie jaar geleden tijdens het eerste onderlinge gevecht, geblesseerd raakte. Hij moest met een beenblessure opgeven. Hari, 35 jaar, stond op het moment dat hij geblesseerd raakte voor in punten. De 30-jarige Verhoeven had al twee keer acht tellen gekregen.

Hari moet per brancard het strijdtoneel verlaten. Ⓒ ANP

"Ik stond wel degelijk achter"

Verhoeven hield gemengde gevoelens over aan zijn zege. „Ik heb twee hele grote fouten gemaakt”, zei hij. „Maar ik win omdat Badr geblesseerd raakte. Nu stond ik wel degelijk achter.”

Verhoeven kreeg twee keer acht tellen voordat Hari zich met een hoge trap zwaar blesseerde. „Ik stond achter, maar dat wil niet zeggen dat ik niet gewonnen had”, zei Verhoeven. „Ik blijf altijd hard werken. We zitten hier in een voetbalstadion. Als een voetbalclub met 3-0 achter staat, dan kan die club ook met 4-3 winnen.”

Verhoeven won drie jaar geleden ook al zijn eerste gevecht tegen Hari, nadat de Amsterdammer van Marokkaanse afkomst een armblessure opliep. Onder de titel ’unfinished business’ spraken ze een nieuw lucratief gevecht af. „Maar we zijn nu nog niet klaar”, zei Verhoeven. „Ik wil best nog een keer.”

Rematch

De eerste partij tussen Verhoeven en Hari vond drie jaar geleden plaats. In het Duitse Oberhausen was het de Nederlander die met de overwinning aan de haal ging na een opgave van Hari, die vanwege armblessure moest opgeven.

Direct na de partij, die als een anticlimax werd beschouwd, stelden de twee al dat er een rematch moest komen. Mede doordat Hari een gevangenisstraf moest uitzitten en een tijd moest toekijken vanwege een dopingschorsing kwam de herkansing voor de Marokkaan pas drie jaar na dato.

Knuffel bij weging

In aanloop naar het gevecht in de Gelredome gingen Verhoeven en Hari opvallend vriendschappelijk met elkaar om. Na een venijnige persconferentie in oktober, waarbij de twee vechtersbazen het verbaal flink met elkaar aan de stok hadden, werd vrijdag bij de weging juist vriendschappelijk geknuffeld.

„We weten allebei wat we hier voor hebben moeten doen en laten. In de ring strijden we, maar daarbuiten zijn we atleten en respecteren we elkaar”, stelde Verhoeven over de hug, die kwam op initiatief van Hari.

Rico Verhoeven in gevecht met Badr Hari. Ⓒ ANP

Toeschouwers: 31.000

De confrontatie in Arnhem was in diverse opzichten nóg grootser dan de eerste partij. Zo waren er de Gelredome maar liefst 31.000 toeschouwers aanwezig. Drie jaar geleden in Oberhausen waren 12.000 fans van de partij.