Weergaloze Wout Poels wint etappe naar Mont Blanc en boekt eerste Nederlandse ritzege in deze Tour

Poels zat gedurende de dag in een grote kopgroep en reed in de slotfase van de koers weg met Wout van Aert en Marc Soler. Richting de een na laatste beklimming koerste hij ook weg van dit duo, om zo op fraaie wijze solo de dagzege te boeken.

De Limburger, in 2016 winnaar van de klassieker Luik-Bastenaken-Luik en jarenlang de meesterknecht van Chris Froome bij diens Tourzeges, won in 2011 een rit in de Vuelta. Poels bezorgt zijn ploeg in deze Tour de tweede overwinning na de zege van Pello Bilbao in de tiende etappe.

Tadej Pogacar zette minuten achter winnaar Poels in de slotkilometer nog aan, maar Jonas Vingegaard volgde in zijn wiel. Het verschil tussen de twee blijft derhalve 10 seconden voor de tijdrit van dinsdag.

Meteen was het weer oorlog vanuit het peloton, wie kon er in de juiste ontsnapping mee? Mathieu van der Poel probeerde het, maar dit plannetje lukt niet helemaal. Na meerdere mislukte pogingen van tientallen renners, was daar uiteindelijk een groep van 25 renners weg. Na een flinke crash in het peloton, veroorzaakt door een fan, kwamen er nog vijf bij, waar Julian Alaphilippe en Alexey Lutsenko waren weggereden uit de ontsnapping. Het tweetal ging als duo verder aan kop van de koers. Het gameplan van Jumbo-Visma en kopman Vingegaard kon wel deels in de prullenmand: zowel superknecht Sepp Kuss als Nathan Van Hooydonck ging tegen de vlakte bij de pelotoncrash.

Het peloton geloofde het wel: het duo en de grote groep daarachter kregen minuten voorsprong en dus de zegen. De twee werden door de grote groep bijgehaald. Met Van der Poel, Van Aert en Poels in de voorste gelederen. Uit die hele grote groep reden er eerst enkele weg, maar die werden net zo hard weer bijgehaald. Uiteindelijk bleef er voor even een viertal over. Van Aert, Poels, Marc Soler en Krists Neilands, maar laatstgenoemde viel hard. Gelukkig viel de schade mee, maar hij was zijn voorsprong vanzelfsprekend kwijt.

Ondertussen hielden de favorieten zich koest. Jumbo-Visma bepaalde het tempo van de koers en hadden bovendien met Van Aert een renner mee in de kopgroep. Op weg naar de een na laatste klim en de slotklim Mont Blanc bedroeg de voorsprong van het drietal 1.45 minuut op de tweede groep. Van der Poel zat hier inmiddels ook niet meer bij.

Poels en Van Aert lieten Soler achter zich in de afdaling en leken met nog twee beklimmingen te gaan het te gaan uitmaken voor de ritzege, maar Soler keerde ook terug bij de Nederlander en de Belg. Poels wist dat hij dit in de sprint niet ging redden en reed weg bij de twee.

De Limburger liep alleen nog maar verder uit op de Mont Blanc, op weg naar een schitterende zege. In het uitgedunde peloton was het weer het beeld van eerdere dagen: Adam Yates beulend aan kop voor Pogacar, met daarachter Vingegaard. Maar de twee hielden uiteindelijk hun kruit droog voor een echte aanval.

