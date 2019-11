Sport Kort: FC Twente in rouw

Volleybal: Kniezorgen voor Balkestein-Grothues

14.48 uur: Volleybalster Maret Balkestein-Grothues kampt in de aanloop naar het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) met klachten aan haar linkerknie.

De aanvoerster van Oranje, die in Turkije speelt voor Aydin Büyüksehir Belediyespor, keerde onlangs even terug naar Nederland om haar knie te laten inspecteren door specialisten. Balkestein-Grothues heeft al sinds de World Cup in september in Japan last.

„Mijn doel is om tijdens het OKT in januari weer volledig inzetbaar te zijn. Op dit moment ben ik nog niet helemaal vrij in mijn bewegingen”, zegt de 31-jarige volleybalster, die een korte periode rust heeft genomen. Ze hoopt in de laatste wedstrijden van dit seizoen nog van waarde te kunnen zijn voor haar Turkse club en komt daarna samen met teamgenote Celeste Plak naar Nederland, voor de voorbereidingen op het OKT in Apeldoorn.

Met de Italiaan Giovanni Caprara als nieuwe bondscoach hoopt Oranje zich voor eigen publiek alsnog te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio.

Hockey: Schopman weg als bondscoach VS

13.26 uur: Janneke Schopman werkt niet langer als bondscoach van de Amerikaanse hockeysters. De bond heeft de samenwerking met de 42-jarige Noord-Hollandse beëindigd. Schopman had ’Team USA’ bijna drie jaar onder haar hoede. Ze wist de Amerikaanse vrouwen niet naar de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio te leiden.

De voormalig aanvoerster van Oranje, die deel uitmaakte van de ploeg die in 2004 olympisch zilver pakte en vier jaar later goud won in Peking, werkte sinds 2014 in de Verenigde Staten. Eerst als assistent-bondscoach en hoofdtrainster van de ploeg voor speelsters onder 21 jaar. Eind 2016 werd Schopman gepromoveerd tot hoofdcoach van de A-ploeg.

De Amerikaanse hockeysters eindigden als vijfde op de Olympische Spelen van 2016. Op de Pan Amerikaanse Spelen van dit jaar bleef de ploeg van Schopman echter steken in de halve finales. Alleen de winnaar van het toernooi, Argentinië, plaatste zich voor Tokio 2020. Vorig jaar beleefden de Amerikaanse hockeysters ook al een teleurstellend WK in Londen, waar ze in de groepsfase werden uitgeschakeld.

Voetbal: FC Twente rouwt om Henny Ardesch

FC Twente is opgeschrikt door het plotselinge overlijden van oud-doelman Henny Ardesch op 76-jarige leeftijd.

De Enschedeër keepte in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw voor SC Enschede, FC Twente, ADO Den Haag, Go Ahead Eagles en VVV. Ardesch was gedurende zijn carrière veelal tweede doelman, bij FC Twente onder meer achter Piet Schrijvers.

Ardesch, die de schoonvader is van oud-international Sander Westerveld, was de afgelopen jaren bij FC Twente actief als vrijwilliger. Zo verzorgde hij rondleidingen door de Grolsch Veste.

Robert Molenaar Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Almere City FC ontslaat trainer Molenaar

11.56 uur: Almere City FC heeft trainer Robert Molenaar ontslagen. De leiding van de club uit de Keuken Kampioen Divisie heeft dat besluit genomen vanwege de tegenvallende resultaten. De clubleiding is evenmin te spreken over de manier van spelen en ziet te weinig progressie, valt te lezen op de website.

Molenaar (50) werd aan het begin van het seizoen aangesteld als hoofdtrainer van Almere City FC. Hij boekte zes overwinningen, vier gelijke spelen en zes nederlagen. Met 22 punten en een doelsaldo van -2 staat de club momenteel op de elfde plaats in de eerste divisie.

Assistent-trainer Ole Tobiasen maakt het lopende seizoen als hoofdtrainer af.

Giannis Antetokounmpo was ’on fire’. Ⓒ Hollandse Hoogte

Basketbal: ’The Greek Freak’ op dreef in NBA

07.57 uur: De Griekse basketballer Giannis Antetokounmpo was de grote uitblinker bij Milwaukee Bucks, dat met 122-118 won van Utah Jazz in de Amerikaanse NBA. Antetokounmpo maakte liefst 50 punten in het duel en pakte ook nog eens 14 rebounds.

De Griekse aanvaller was vooral op dreef in het derde kwart, toen hij strooide met scores, assists en rebounds en de Bucks een achterstand omzetten in een forse voorsprong. Het was al de veertiende zege voor de Bucks dit seizoen en de ploeg leidt ook de stand in de oostelijke divisie.

Los Angeles Lakers is vooralsnog niet te stuiten in de westelijke divisie. Aan de hand van vedette LeBron James boekte de Californische ploeg de vijftiende zege van het seizoen door met 114-104 te winnen van San Antonio Spurs. James was goed voor 33 punten en 14 assists.